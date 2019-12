LAZOS DE SANGRE

Entrevista a Ian Kertes piloto de Automovilismo Zonal

Luego de finalizados los campeonatos zonales de automovilismo, los talleres y pilotos están en receso proyectando los campeonatos venideros el próximo año 2020. El Oeste en una breve recorrida por algunos talleres entrevistó al juvenil piloto de nuestra ciudad Ian Kertes que participa en el Turismo 2000 de la Asociación Cras. De cuna fierrera, hijo, nieto y sobrino de familia ligada al automovilismo deportivo. Luego de dos años de experiencia nos cuenta su presente y sus sueños arriba de un auto de carrera. «Yo vengo de una familia fierrera, desde que puedo recordar toda mi familia estuvo ligada a un auto de carrera, mi abuelo en la Fórmula Uno Pampeana, mi mamá y mi tío acompañantes, mi papá fue un pilar del TC 4000. Todo relacionado con los autos de carrera. Hoy tuve la suerte de conocer a Heraldo -Marteletti-, que me dio el empujoncito que me faltaba. Siempre tuve ganas. Hace tres años que arrancamos, primero con el Karting, como para sacarme las ganas y luego pude comprar el Dodge 1500 con ayuda de mi mamá. Yo pude participar todo el año, y la categoría es muy linda. Hoy en día con la situación económica no te permite dar pasos importantes en el automovilismo, por eso elegimos esta categoría. En realidad en otra de mejor calidad como el TC 4000 o la mayor de la Cras no podría por los costos. Si bien es cierto que este año no pudimos estar corriendo en todas espero que el próximo año logremos competir en todas las carreras. En esta categoría somos mas que colegas, es un gran grupo de amigos».

Un sueño, una aspiración

Correr es un sueño

Agrega Kertes y le pone énfasis; «Si ya correr un auto de carreras para mi es un sueño, con el tiempo me gustaría poder correr en el TC 4000 pero se que hoy es imposible por los costos. Estoy muy contento, me gustaría como toda mi familia lo hizo correr en un TC 4000. Soñando con algo mucho mas arriba, me gustaría correr en un 4000 Argentino. Es una linda categoría que no está tan lejos, como un TC. Hoy los costos de categorías grandes son prohibitivos».

Qué pilotos seguís.

Dijo Ian; «A nivel zonal me gustan muchos pilotos, Gastón Paiola es el mas ganador y excelente persona. Soy allegado a varios pilotos y cada uno tiene su estilo y su manejo, Ricardo Redondo, Hernán Riciutto, Rafa Olaverría, Nico Recalde,son todos buenos pilotos y seguramente que se les va a dar ganar un campeonato. A nivel nacional me gustan Agustín Canapino, varias veces campeón y el «Tanito» Pernía, que viene de salir campeón en el TC 2000″.