REPORTAJE AL INTENDENTE WALTER TORCHIO

UN NUEVO PERÍODO, UN NUEVO DESAFIO

Entrevistamos al actual Intendente Escribano Walter Torchio quien ha comenzado a transitar su tercer mandato consecutivo.

Se siente cómodo y más tranquilo con la experiencia de dos mandatos ejercidos?

Cómodo podría decir que si, tranquilo no, este cargo es de una enorme responsabilidad o al menos yo lo siento de esa forma. Uno no puede relajarse ya que permanentemente surgen cuestiones a resolver, pero reconozco que ello no me molesta, sé de mis obligaciones y las asumo con absoluta responsabilidad.

Tiene aún desafíos por delante?

Sin dudas, esa ha sido la razón de ir por un tercer mandato, no solo yo, si no que el equipo tiene propuestas algunas de ella para concluir y otras que iniciar. Por ejemplo vamos a concluir el Tránsito Pesado o las 20 casas del Plan Más Cerca o el desafío de llegar este año al 100% de Cloacas y el 100% del tendido de la Red de Agua Potable, iniciar la Pileta Climatizada, la idea es tener un programa de viviendas que iremos definiendo entre marzo y abril. Aspiro en los próximos 4 años a la construcción entre 200 y 400 viviendas por medio de diferentes programas, y como mencionamos en campaña ir por las luces led y más pavimento y mejorado.

Cómo cree que será su relación con el Gobierno Nacional y Provincial ?

Yo creo que muy bien, el presidente Alberto Fernández es una persona muy amplia y tiene un equipo de colaboradores muchos de ellos con enorme experiencia caso Gines en Salud, Rossi en Defensa, Felipe en Cancillería, Daniel Arroyo en Desarrollo Social, Katopodis un gran Intendente ahora a cargo de Infraestructura y Wado de Pedro en Interior, podemos enumerar uno a uno, todos tienen una gran trayectoria en la gestión o en lo académico y eso me da tranquilidad.

Qué piensa del equipo del Gobernador Axel Kicillof ?

Axel es muy técnico y a su vez práctico, el equipo es de su confianza y está bueno que así sea, muchos son jóvenes pero con mucha experiencia y algunos con un recorrido más extenso. En mi caso cada vez que he pedido hablar con alguien de su equipo siempre me han respondido antes de ser electo y en la actualidad, lo cual es un muy buen gesto y fortalece la relación que la misma sea de ida y vuelta.

Qué espera en los próximos meses?

Yo soy cauto, creo que hay que entender cuando uno ve los índices de inflación, nivel de endeudamiento, pobreza y desempleo, que magia no se puede hacer, que es necesario tiempo y el esfuerzo de todos. Pero confío que las cosas van a mejorar progresivamente, no lo dudo con tiempo y esfuerzo vamos a estar mejor.

Y de su gestión ?

Yo quiero seguir entusiasmado, quiero seguir dando respuestas, esta es una etapa donde cada vecino va a percibir que estamos presentes, pero también el vecino va a tener que colaborar para que las cosas sucedan, por ejemplo si tiran la basura en cualquier lado, nosotros podemos tener buenas intenciones y nuestra gente trabajar, pero nos va a costar el doble tener una ciudad más limpia y ordenada. Si todos se esfuerzan lo vamos a lograr más pronto. Este es una nuevo periodo y un nuevo desafío. Estamos preparados y comprometidos para hacer lo mejor para tener un CARLOS CASARES DE TODOS Y PARA TODOS, del cual nos podamos sentirnos orgullosos