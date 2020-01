KICILLOF GANÓ POR ESCANDALO UNA PROVINCIA FUNDIDA

Mientras la Vidal se fue de una simil Luna de Miel, Kicillof debe pedirle la escupidera a sus acreedores

Buenos Aires, la provincia mas rica del pais está fundida, endeudada hasta el cuello y sin posibilidad de pago. ¡Valga la ironia!, Kicillof debe mendigar le den plazo para poder pagar y su antesesora María Eugenia Vidal se fue de viaje de placer a Europa con su nuevo novio. La situación de Bs. As. no podía ser peor, para colmo los maestros piden paritarias, otros gremios lo mismo, y la Nación ya anunció que no le puede girar fondos. ¿De que le valió al gobernador haber ganado por escándalo, si en los números perdió como en la guerra?. Por el momento es todo incertidumbre, habrá un ver que sale de la próxima reunión con los acreedores. Si estos le bajan el pulgar, «a correr…dijo Muñoz.