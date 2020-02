¿Valoramos los casarenses la calidad de vida que tenemos ?

En nuestra anterior edición en un reportaje al presidente del Consejo de la Seguridad, este nos decía que los registros estadísticos que lleva la Policia reflejan que el delito en Carlos Casares ha disminuido un 40%, lo que permite deducir que a mayor seguridad, mayor calidad de vida. Pero la calidad de vida no es solo buenos parámetros en materia de seguridad. Además de la seguridad deben evaluarse otras áreas como la salud, la educación, el bienestar material, el bienestar social, y también el bienestar emocional. Si el conjunto de las mencionadas áreas arrojan un resultado positivo podemos hablar de una buena calidad de vida.

¿Carlos Casares tiene una buena calidad de vida?. Veamos: decíamos que el delito ha disminuido un 40%, obviamente hay mayor seguridad, respecto a la salud no se discute que es un área de excelencia. El bienestar material de nuestra comunidad es más que aceptable, al igual que el bienestar social. No hay conflictos graves, marchas ni piquetes, es una comunidad tranquila y pacífica. El bienestar emocional no presenta aristas cuestionables, sin problemas de religión ni grietas que dividan a la comunidad. La tolerancia y el respeto son un bien común.

Todo esto permite evaluar que Carlos Casares tiene una buena calidad de vida. ¿Los casarenses lo reconocemos?. Gran parte si, por sobre los problemas que tiene el país, somos conscientes que los casarenses gozamos de una buena calidad de vida, a la que no es ajena un gobierno municipal de neto corte progresista, inclusivo y atento a las necesidades de la población. Puede haber vecinos que no piensen igual, pero las razones esgrimidas en este análisis son incuestionables. Hasta nos podrían habilitar a considerar que Carlos Casares es un pueblo feliz.