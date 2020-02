¿Las deudas municipales impiden sacar la licencia de conducir?

CONSULTAMOS AL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO CHRISTIAN MASSONE

Desde el 1º de enero de 2020, la Municipalidad de Carlos Casares ha puesto en vigencia la nueva Ordenanza Fiscal Impositiva. Por tal motivo consultamos al Secretario de Hacienda Christian Massone sobre los alcances de la misma en lo atinente a la licencia de conducir , habida cuenta de los comentarios surgidos al respecto y la presunta declaración de inconstitucionalidad de la medida que impide el otorgamiento de la licencia a aquellos vecinos que tengan deudas municipales.

El Secretario nos dijo que el pago de las deudas impositivas como requisito para obtener la licencia de conducir está contemplado en la Ordenanza Fiscal Impositiva.

Que la municipalidad es la que tiene la potestad de emitir las licencias de conducir, aunque sean de carácter nacional y el derecho de cobro de las tasas adeudadas, por eso fue incluida esa medida en la ordenanza.

Si la medida, dijo Massone, es inconstitucional, eso lo determinará la justicia, nosotros, el Departamento Ejecutivo, consideramos que no. Todo ciudadano tiene derecho a presentar un recurso de amparo, pero en Casares aún no ha sucedido. Y no somos los únicos en tomar esta medida, municipios vecinos como Pehuajó también lo hacen desde hace bastante tiempo

Continuaba diciendo Massone que la misma no pretende tener carácter extorsivo, dado que se les hace planes de pago y le dan facilidades a los deudores para que puedan obtener la licencia. Pero, asimismo, se busca que haya conducta fiscal y se cumplan con las obligaciones.