EL CORONAVIRUS ESTÁ MÁS CERCA DE LO QUE PENSAMOS

Cuando estalló en China la epidemia por el virus Coronavirus, fue generalizada la impresión de que era un problema de China y de los chinos, incluso muchos médicos en entrevistas radiales y televisivas desestimaron su importancia porque la tasa de mortalidad era tan solo del 2%. Pero claro, no tuvieron en cuenta que ante una multiplicación

de los infectados por el virus ese 2% podría, como ocurrió , significar miles de muertos.

Pero China no fue un límite, la enfermedad cruzó las fronteras del milenario país para colarse en países de Asia y Europa con centenas de víctimas, mayoritaria-mente en Corea e Italia. Pero no fijo allí sus límites, cruzó a los EE.UU donde ya se registra un muerto, pasando a México , Brasil y Ecuador.

¿Está a salvo la Argentina?, por supuesto que no, el coronavirus está más cerca de lo que pensamos. La frase «nosotros los argentinos estamos muy lejos para que llegue aquí…». No es así hoy en día las distancias no existen, un portador del virus que venga de China, Corea, Italia o del mismo Brasil puede iniciar el contagio. Es vital por lo tanto que funcionen todos los protocolos para detectar el mal, pero no sólo en Ezeiza porque puede filtrarse por cualquier parte, incluso aquí en Casares donde tampoco estamos a salvo. Tomar todas las precauciones y cuidados que sugieren las autoridades sanitarias es fundamental, darle importancia a esta pandemia que tiene los peores augurios puede tener el significado de la vida misma. A no olvidarse: el coronavirus si quiere buscarse una definición, está a la vuelta de la esquina.

YA HAY UN PACIENTE CON CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA

Se trata de un hombre que regresó del norte de Italia, la parte más afectada. Actualmente está internado en el sanatorio Agote de Capital. La presente editorial fue escrita un par de días antes de que se detectara el primer caso en nuestro país. Ni que fuera obra de un adivino.