EN CARLOS CASARES NO HAY CORONAVIRUS

“La economía está hoy en problema y es a nivel global, pero la prioridad es la vida, sin vida no hay economía que tenga sentido”

Con tal reflexión el Intendente Walter Torchio comenzó su comunicado diario hacia el pueblo de Carlos Casares en la mañana de ayer. Afirmó que no hay casos por COVID-19 gracias al esfuerzo que todos los casarenses vienen haciendo con el cumplimiento del Decreto Presidencial que dictó Alberto Fernández, y cada medida complementaria que se va poniendo en práctica sabiendo que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, ya que “éste es la Regla Básica”

Si bien no hay casos de coronavirus y es alto el acatamiento del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, “hay 27 infraccionados por incumplir el aislamiento; posiblemente se incremente y llegaremos a secuestrar los vehículos si no tienen el permiso y/o razón para circular”, confirmó el Jefe Comunal.

PERMISO

Sobre esto el Intendente aclaró que “LA MUNICIPALIDAD NO EXTIENDE PERMISOS, quien lo hace es la empresa que está dentro del Decreto Nacional emitido por el Presidente de la Nación” y recomendó que quienes tengan dudas sobre el alcance de la medida, pueden consultarlo al Subsecretario de Industria, Comercio, Producción y Tecnología, Isaúl Wilner (239 641-5408).

Y reforzó. “Quien pone la firma y se hace responsable en caso de que haya una pena van a ser por igual la persona que autorizó y el que circula violando el Decreto del Presidente”.

ECONOMÍA

Si bien es el motor del mundo, en este momento lo más importante es la vida. “La economía es un enorme problema y, lo es a nivel global, pero el más grande de todas las cuestiones y el mayor desafío de este tiempo es la salud, el salvar vidas. Nuestra responsabilidad pasa por proteger a nuestros vecinos ante todo”.

En este punto llamó a la reflexión siendo elocuente con los ejemplos críticos y dolorosos que pasan en y sobre todo en el hemisferio norte del globo. Por eso, “en ésta etapa no importa el tamaño ni el régimen político de cada país”, donde líderes y potencias mundiales están padeciendo el coronavirus a gran escala, y volvió a remarcar “nadie quiere que la economía se pare, de hecho el Gobierno Nacional y nosotros desde el Municipal estamos haciendo muchos esfuerzos para que las cuestiones básicas y necesarias se mantengan” y “vamos a seguir tomando medidas. El Presidente Alberto Fernández ha ido decretando distintas ayudas para paliar ésta situación crítica, tanto en materia Social, como Económica para que la economía no se detenga, esto no está en discusión, pero nada va a tener el suficiente sentido si no somos capaces de detener esta pandemia”.

Un punto clave es que “la gente tiene que entender que aquel que no tiene que circular no es porque no queramos, sino porque hay que defender la vida; de los que trabajan, la propia y la de su familiares, porque a medida que pasa el tiempo vemos que el virus avanza y no hay forma de detener ese contagio si no somos responsables”.

Porque si no, “no tiene sentido que pensemos cómo va a crecer la economía, si primero no logramos detener la pandemia; entonces primero tenemos que defender a rajatabla la vida, hay que frenar o disminuir los

contagios y a la economía la vamos a ir acomodando de a poco”.

Y continuó reflexionando. “Entiendo y comprendo la situación de muchos de nuestros vecinos que quieren salir a trabajar y no pueden, pero les pido que comprendan claramente; estamos en guerra contra el virus, todos somos soldados y cada uno tiene que cumplir su rol, nadie se va a salvar solo”.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

“Por el coronavirus hay menos gente que dona sangre y por eso el martes 31 en los Consultorios Externos del Hospital (ex Mi Casa Grande) se va a hacer una campaña de donación de sangre”, informó.

En la misma, se van a llevar adelante todos los protocolos sanitarios necesarios y es imprescindible solicitar turnos al 2395-45-95-63 para evitar, llegado el caso, que en un mismo momento haya más personas que las que se puedan atender; “queremos y debemos ser responsables”.

Por último Torchio resaltó que en Casares necesitamos tomar cada día más conciencia. “Hasta ahora en Casares no tenemos casos por coronavirus y es clave que cumplamos con las reglas”, quedarnos en casa y saber que NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS.