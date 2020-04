ANTE LA DESOBEDIENCIA TORCHIO SE ENDURECE

Al toque de la sirena de bomberos no podrá circular más nadie por las calles

En realidad es un toque de queda y lo dispuso el intendente Torchio dictando el decreto respectivo, disponiendo que mientras dure la cuarentena a partir de las 18 y 30 horas queda totalmente prohibido circular por las calles, salvo por las causas que son de público conocimiento.Quien sea sorprendido después de esa hora circulando por las calles sin justificación alguna (leer decreto en página siguiente).el horario de comercio, por lo tanto se atiende por espacio de 10 hs. de 08,00 a 18hs.

»Si no tomamos conciencia vamos a ir prorrogando la cuarentena en el tiempo». La reacción del jefe comunal no es exagerada sino por el contrario responde a la irresponsabilidad de muchos vecinos, que tal vez confiados porque en Casares no se registró ningún vecino infectado con el virus COVID-19, creen que estamos libres de contraer la peste y por lo tanto la cuarentena no tiene sentido. Es así que jóvenes, mayores y hasta familias enteras andan por la calle confiadamente ignorando las medidas dictadas para su propia protección. En desmedro de aquellos que cumplen obedientemente lo dispuesto por el gobierno nacional sin poder ir a trabajar o atender sus negocios y abrir sus empresas. Decenas de motos circulan por la ciudad, incluso algunas con hasta tres y cuatro personas. También autos y camionetas, y personas que hacen caso omiso a las disposiciones de carácter obligatorio dispuestas por el gobierno nacional. Torchio al anunciar el decreto se mostró preocupado porque sus vecinos no comprenden la extrema gravedad de la situación.

Queda en claro entonces que el horario de los comercios se extiende una hora más y que al toque de la sirena a las 18,30 hs. no podrá circular ni un alma por las calles, y aquel que sea sorprendido en la calle pasada esa hora se hará pasible a las penas impuestas por el gobierno nacional

SALVEDADES

El sector agropecuario no tendrá restricción horaria. Por otro lado, nos dijo el intendente Torchio: “estamos trabajando para que, de ser necesario, haya una segunda farmacia de turno”.

Otro ejemplo permitido a circular son los comerciantes y los verduleros que viajan para abastecerse.

Todos deben contar con el permiso obligatorio.

DELIVERY

De 8 a 18 hs. y en el horario extendido de 19 a 21:30 hs. pero solo para alimentos elaborados como por ejemplo pizzerías y rotiserías, etc.

Por más que sea delivery, si es detenido deberá mostrar el permiso y anunciar adónde está llevando el producto.

FARMACIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO

Esquema habitual y estaciones de servicio abierto las 24 hs.

En la última parte de su discurso el intendente dijo que: “estamos muy preocupados por lo que pueda llegar a pasar y, sobre todo porque queremos que lo antes posible se pueda levantar la cuarentena”.

En este sentido, “nuestra mayor preocupación es por las personas que pueden llegar a enfermarse y que colapse el sistema de Salud”.

En resumen, el Intendente Torchio, quien recibe el apoyo de la mayoría de la ciudadanía sobre la totalidad de las medidas que viene tomando junto a su equipo de trabajo, anhela que “la gente vuelva a trabajar dignamente para ganarse el pan cada día”, pero “si no asumimos la responsabilidad y andamos de paseo la cuarentena se extenderá en el tiempo”, analizó.

También tiene presente tomar nuevas medidas preventivas para que la fracción de población que aún no entiende la gravedad del caso lo haga porque, “queremos volver a la vida donde cada uno trabajaba en el momento que le tocaba, donde las escuelas y negocios estaban abiertos, donde la vida social de la plaza San Martín era el lugar de encuentro de las familias casarenses”.