«AFORTUNADAMENTE NO SE HA SUMADO NINGUN CASO» dijo el intendente en su informe de ayer martes

Como es habitual desde que se declaró la pandemia de COVID19, el intendente municipal Walter Torchio presentó su informe matutino.

Si bien no se detectaron nuevos casos de corona-virus, el mayor enojo del intendente estuvo referido a los infractores que ascienden a 333 personas. Lamentablemente la desa-prensión de muchos y el hecho que hay dos personas infectadas, lleva a que la flexibilización de la cuarentena, que muchos solicitan por razones laborales, se vea demorada.

El intendente se refirió a la obligatoriedad del uso del tapaboca, conocido como barbijo. Por tal motivo emitió un decreto estableciendo las 0 hs. del día 16 de abril de 2020, para que todos los ciudadanos estén obligados a usarlo.

Además planteó la idea de alguna flexibilización como las ventas on line de los comercios que no habían sido abarcados por los DNU anteriores.

Isaúl Wilner

En este punto Torchio le cedió la palabra al Secretario de Producción, Isaúl Wilner quien manifestó que los comercios con habilitación municipal y que aún no tuvieran permiso de apertura y venta, podrían hacerlo de manera on line, con las puertas cerradas, pero vendiendo por delivery. Al respecto sostuvo que los mismos dueños pueden hacer su propio delivery. Por tal motivo deben inscribirse y se les da un código para manejarse. Dicha autorización no es necesario que esté impresa, solo mostrando el celular a las autoridades alcanzaría para atender y circular.

Nuevamente Torchio

El intendente cerró diciendo que lamenta lo de los infraccionados, pero agradece a todos lo que cumplen con el aislamiento social.

Esta situación permitiría algunas flexibilizaciones, tales como los comercios, los albañiles y los lavaderos de autos.

Con respecto al personal que realiza trabajos domésticos, por hora o por día, el intendente sostuvo que la semana que viene va a reglamentar su actividad, al igual que los lavaderos de autos y los albañiles. En este caso se halla trabajando sobre el tema el secretario de Obras Públicas, ingeniero Daniel Stadnik.

Como cierre insistió en la necesidad de preservarnos entre todos y acatar las normativas que se van dando en el día a día, sosteniendo que si así no se cumplen y esto obstaculiza el desempeño de la cuarentena, se verá obligado a inflexibilizar nuevamente las normas.