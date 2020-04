DOS CASOS DE CORONAVIRUS EN CARLOS CASARES

LO CONFIRMÓ EL INTENDENTE

Lo dijo el intendente Walter Torchio en su habitual exposición Flanqueado por el Director del Hospital Dr. Wilson Ramseyer y la Directora de Atención Primaria de Salud, Dra. Vanina Gandini , se vio a un intendente muy preocupado al anunciar los dos primeros casos de vecinos de nuestra localidad que les dio positivo el test de COVID19.

Se trata de un conocido profesional y su esposa, que habrían viajado a Ushuaia y al regresar cumplieron la cuarentena en su domicilio. Se les hizo el hisopado y el resultado tardó veinte días en llegar, conociéndose recién ayer el resultado positivo de COVID19. Torchio advirtió que se han hecho otros 20 test, pero que aún no están los resultados, lo cual generaría la duda sobre posibles nuevos casos.

Hasta ahora veníamos invictos de coronavirus en nuestro partido, lo cual generaba cierto relajamiento en las acciones de prevención. Pero ahora se ha prendido la luz roja de alarma, porque a los contagiados, se le suma un entorno social que podría servir como catapulta para esparcir el virus en la comunidad. Ayer las redes sociales locales explotaban con respecto a esto, y el temor cundía, principalmente en personas de más de 60 años, consideradas de riesgo.

Si bien el intendente trató de llevar tranquilidad, diciendo que los enfermos estaban en cuarentena, controlados y que su estado de salud no era grave, no puede saber hasta dónde contagiaron y como se ha puesto en riesgo la salud y la vida de los adultos mayores casarenses.

Hubo vecinos que en los grupos de whatsapp o en fecebook, decían, con cierta lógica, que más allá del estado de salud de los enfermos, lo que más les preocupaba era el contagio hacia aquellos en situación de riesgo.

Obviamente que no se debe estigmatizar al contagiado, ni descalificarlo, pero hay muchos casos de gente que viajó (y no nos referimos a este caso puntual, porque lo desconocemos), a sabiendas de lo que estaba pasando en el mundo, y a muchos de ellos les importaron muy poco las consecuencias. Los que sabían que no debían hacerlo, por prevención, privilegiaron un sello más en el pasaporte por sobre la salud de la comunidad.

Dr. Wilson Ramseyer

Después del Intendente y refiriéndose a los casos positivos de COVID19l dijo, “ahora hay que incrementar la prevención” y en esto hay que tomar como ejemplo sosteniendo que hay tres aspectos que son fundamentales:

. Lavado intensivo de manos

. Distancia social de dos metros en negocios, veredas o calles

. Uso obligatorio de barbijos para salir a la calle

En cuanto al barbijo, dijo Ramseyer, que los ciudadanos comunes, si no consiguen deben hacerlo casero, que el m 95 o el quirúrgico son para el personal de salud. El barbijo casero hecho con tela de algodón doble (con una servilleta de papel al medio), puede lavarse con agua y lavandina o alcohol, y volver a usarse.

Dra. Vanina Gandini

Por otra parte, durante la semana la Dra. Gandini había advertido sobre la importancia de la higiene en la compra de mercaderías, donde se la debe rociar con agua y lavandina, lo mismo que los picaportes de las casas o las manijas de las puertas de los autos, así también volante, palanca de cambios y tablero.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de tener un trapo de piso mojado con lavandina en la puerta de entrada de las casas para limpiarse el calzado y quitárselo antes de entrar.

Recordó también que llegaron 800 dosis de vacunas contra la gripe, las cuales se administrarán de la siguiente manera, primero personal de salud, servicios esenciales (bomberos , policías, Guardia Urbana, etc.) y población de riesgo. Los números para pedir turno son los siguientes:

. CIC – 45 5117

. Consultorios Externos (ex Mi Casa Grande) – 45 2557