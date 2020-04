Las chicas de Sportivo Huracán en videoconferencia con una Leona..

En la tarde del sábado 11 de abril las jugadoras dirigidas por Horacio Keilis mantuvieron una comunicación a través de la plataforma digital ZOOM con María Constanza Cerundolo.

Fue una experiencia más que positiva poder haber estado en contacto con “Coni” Cerun-dolo, la joven jugadora de Belgrano Athletic Club (el próximo 19 de junio cumplirá 20 años) e integrante del equipo juvenil de la Selección Argentina “Las Leoncitas”. Ellas se consagraron en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 al lograr la Medalla de Oro. “Coni”, de un potencial enorme, forma parte además del plantel superior de “Las Leonas”.. con todo lo que eso significa.

La charla fue por demás de interesante, Constanza se mostró desde un principio muy predispuesta a contestar cada una de las preguntas que se le formularon, pese a lo que significa ser integrante del plantel superior de Las Leonas, dejó de lado semejante galardón para darle paso a una joven sencilla y predispuesta a transmitir valores y conceptos para triunfar en este hermoso deporte.

En un momento de la conversación el director técnico de Sp. Huracán Horacio Keilis le preguntó sobre como ve, cuanto les exige y que es lo que les transmite “El Chapa” Retegui (DT de Las Leonas), “Coni” no dudó en contestar con firmeza que no exige el 100%, sino más…el 200%, no hay otra manera de poder lograr los objetivos que dando todo de una. Ese fue uno de los momentos más importantes de la charla ya que la joven jugadora de Belgrano Athletic Club, cursa una carrera universitaria y forma parte de los tres planteles antes mencionados, lo que le significa hacer un esfuerzo enorme para mantenerse en el máximo nivel de competencia. Los conceptos de “Coni” en cuanto al esfuerzo y sacrificio, el dar todo… van en la misma línea de lo que pregona en el día a día “El Melli” Horacio Keilis.

La idea es continuar con este tipo de charlas para incentivar a las chicas de Sportivo Huracán en estos tiempos de aislamiento por la pandemia del Coronavirus. Es muy probable que en los próximos días surja un nuevo encuentro, similar al del pasado sábado. El agradecimiento a Agustín Cardacci por el contacto y por ser el moderador de la charla.

Muchísimas gracias “Coni” Cerundolo por tu predisposición, por tu buena onda..!!!