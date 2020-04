OTRO MUERTO POR CORONAVIRUS. ERA HIJO DE ESTE PUEBLO

El Dr. Héctor Bornes, hijo del popular “Chino” Bornes y de Olga González

Hacía 30 años que era médico del Hospital Angel Marzetti de Cañuelas. Aquí en Casares vive su hermana Esther, casada con Luis María Almán, propietario de Tienda La Tropical. El 14 de abril se aisló de manera voluntaria al sentir fiebre y otras molestias y recién el jueves 23, 9 días después, el día de su muerte le fue dado el diagnóstico positivo de Covid-19 falleciendo horas mas tarde con serias dificultades respiratorias. Murió solo, sus familiares no lo pudieron ver.

Una de las 165 muertes del coronavirus desde que comenzó la pandemia en nuestro país nos toca muy de cerca a todos los casarenses. Un hijo de este pueblo, el Dr. Héctor “Chino” Bornes, de 57 años hijo del recordado empresario verdulero Héctor “Chino” Bornes (ambos tenían el mismo nombre apodo) y deOlga González fue víctima de este virus maldito que hasta el momento no tiene antídoto alguno, salvo el aislamiento para evitar los contagios.

La última vez que Héctor Bornes (h) estuvo en Casares fue para las fiestas, el cumpleaños de su hermana y siempre que tenía un par de días libres para pasar con los suyos.

UN MEDICO MUY QUERIDO

El sitio digital infocañuelas detalla con amplitud las circunstancias de la enfermedad como así también otros aspectos profesionales y personales que reflejan la consideración y respeto que se le tenían en las comunidades de San Vicente donde vivía con su familia y en Cañuelas donde ejercía desde hace 30 años en el hospital de la localidad.

Dice infocañuelas: Murió el Dr. Héctor Bornes

Había sido internado en el Hospital Regional con dificultades respiratorias por coronavirus. Tenía 56 años. La Municipalidad decretó 48 horas de duelo.

Este jueves a las 18 hs. falleció el Dr. Héctor Bornes, médico clínico del Hospital Angel Marzetti.

La noticia fue confirmada a InfoCañuelas por colegas y familiares del profesional, oriundo de San Vicente y médico del Marzetti desde que se recibió en la Facultad de Medicina de La Plata, hace más de 30 años.

El 14 de abril se aisló de manera voluntaria al sentir fiebre y otras molestias propias de la infección. Este jueves se confirmó el diagnóstico positivo de Covid-19. Al mediodía fue internado en el Hospital Ramón Carrillo de su ciudad y horas más tarde fue derivado al Cuenca con serias dificultades respiratorias.

“Nunca me gustó estar en las noticias, no soy mediático y siempre cultivé un perfil bajo los últimos 30 años. Les agradezco la consulta, pero prefiero no hablar”, dijo el Dr. Bornes esta mañana cuando InfoCañuelas lo contactó por WhatsApp. Luego este portal le preguntó cómo estaba, cómo se sentía. “Como se puede”, respondió.

Allegados al profesional indicaron que tuvo un infarto hace unos 5 años y que en los últimos tiempos tenía bajos niveles de plaquetas, lo que podría haber influido en este desenlace.

Casado con la pediatra Silvia Marelli, tenía dos hijos: Sebastián y Manuel. Conocido como “Chino” por sus colegas, el próximo 7 de mayo cumpliría 57 años.

Nacido en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, era amante del básquet, los animales y la buena comida.

La Dra. Marelli se encuentra en su casa de San Vicente, en aislamiento sanitario, también con diagnóstico confirmado de Covid-19.

Además, ocho profesionales del Marzetti (dos médicos y seis enfermeros/auxiliares) están aislados por haber mantenido contacto estrecho con Bornes la semana pasada.

A la par de su actividad en el Marzetti Bornes atendía en los consultorios particulares de calle Basailbaso 583, donde dejó de concurrir en marzo, en el inicio de la cuarentena.

COMUNICADO MUNICIPAL

El Gobierno Municipal de Cañuelas lamenta informar el fallecimiento del Dr. Héctor Bornes, médico del Hospital Ángel Marzetti, quien falleció esta tarde en el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, a los 56 años de edad.

La intendenta Marisa Fassi decretó 48 horas de duelo, en homenaje al profesional oriundo de Carlos Casares que se desempeñó por más de 30 años en el Hospital y en las salas de atención primaria de Santa Rosa y Los Pozos.

Expresamos por este medio nuestro pesar y le hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, en especial a sus hijos y su esposa. El “Chino” como lo conocían sus compañeros de trabajo en el Hospital fue siempre depositario del cariño y el respeto de todos.

Esta tragedia debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de extremar los cuidados para el personal de Salud, el más expuesto en la lucha contra este enemigo invisible. Y sobre la necesidad de no relajarnos en el esfuerzo por evitar la propagación del COVID19, manteniendo estrictamente las medidas de aislamiento.