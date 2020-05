POCO A POCO, PASO A PASO…

Casares tendría que ir recuperando su ritmo habitual

Cuarenta y tantos días de cuarentena no es que sean suficientes porque no lo son, el virus está ahí, nada se ha podido hacer hasta el momento para combatirlo, por lo que la cuarentena sigue siendo el “único remedio” para evitar los contagios.

Carlos Casares no pudo evitar que el virus se metiera en nuestro ámbito, traído por una pareja de vecinos que viajó a Tierra del Fuego, lugar donde el virus ya estaba instalado. Allí lo contrajeron y aquí iniciaron el tratamiento. Por suerte no contagiaron a nadie, cumplieron con todos los protocolos exigidos y ya estarían curados con lo que Carlos Casares estaría nuevamente libre de coronavirus.

Las últimas noticias son alentadoras, la apertura de distintas actividades que la comunidad reclamaba permiten recomponer poco a poco el ritmo habitual de la ciudad. Es cierto que aún falta habilitar muchos rubros, pero todo hace pensar que si no surgen imponderables respecto a esta pandemia que nos ha transformado la vida, en poco tiempo y paso a paso desaparecerá ese fantasma, saldrá nuevamente la luz, y todo será un mal sueño.

Claro está que todo depende de nosotros, que cumplamos la exigencias del nuevo protocolo, que pensemos en nosotros y en nuestros vecinos, un solo error, un mal comportamiento puede volver todo a cero.

El intendente Torchio no vaciló a la hora de ser inflexible y exigir que la comunidad casarense cumpla la cuarentena ordenada por el gobierno nacional, tomando las medidas necesarias para que la misma no se malogre. El resultado fue muy bueno, no hubo nuevos contagios, no parece haber casos sospechosos, por lo que todo indicaría que vamos por el buen camino. Celebremos eso, pero ello no significa que han terminado los cuidados. El enemigo aún no ha sido derrotado, falta mucho todavía, de nosotros depende.