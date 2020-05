CUENTO DEL TÍO

Siguen las estafas telefónicas Esta vez fue con los diez mil pesos de la ANSES, por el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

Nos contaba el conocido vecino Aníbal Andrade que intentaron hacerlo con él. Lo llamaron diciendo que tenía que cobrar los diez mil pesos de ANSES y como desconfió contestó que lo haría personalmente en la oficina de la repartición.

En el caso de la madre y la tía de Nelly Bonome, fue distinto, estuvieron a punto de ser estafadas.

Nos relataba Ezequiel, el nieto de una de las víctimas, que llamaron por teléfono y atendió la empleada que se encarga del cuidado de su abuela y de su tía abuela. Le pidieron a la trabajadora que vaya al cajero automático con las tarjetas de débito de las señoras y la propia, que allí le iban a indicar los pasos a seguir.

Una vez en el cajero la empleada procedió a seguir esos pasos. De esta manera los delincuentes obtienen la clave de las tarjetas y activando una operación que se llama TOKEN, logran que el dinero se transfiera de cuenta en cuenta de las víctimas. Pero no queda allí la estafa, después de cada transferencia gestionaban vía home banking créditos que también eran transferidos de la misma manera.

Un joven dio la alerta

En la cadena de víctimas que habían armado los estafadores había un joven que al encontrarse con más dinero que el que tenía en su cuenta, advirtió que algo anormal sucedía y dio aviso al banco antes que esa plata fuera transferida a la cuenta de los delincuentes. La rápida acción del joven y la institución evitaron la consumación de la estafa, que ascendía a $ 195.000.

ADVERTENCIA

A TODOS LOS USUARIOS DE TARJETAS DE DÉBITO

No hagan operaciones de dinero cuando se lo solicitan telefónicamente, tampoco den a conocer la clave de la tarjeta. Cuando los estafadores obtienen esos datos, utilizan una aplicación llamada TOKEN, y les vacían las cajas de ahorro o sueldos, los transfieren a distintas cuentas para que no quede registrado el monto de la estafa y además sacan créditos. Vale decir que no solo les sacan a sus víctimas los ahorros sino que les generan una deuda con el banco a partir de créditos que el usuario no sacó.

El banco no se responsabiliza

La operación la hace el cliente, de manera personal, por lo tanto el banco, más que advertir y poner en alerta a sus clientes no puede hacer nada y no es responsable de esos hechos.

Se calcula que las estafas en los últimos días y con este sistema, ascendieron a más de $ 400.000.

Estafa de difícil investigación

Para los investigadores de delitos económicos se hace muy difícil el seguimiento de este tipo de estafas, porque las cantidades son reducidas debido a la apertura de varias cuentas por parte de los delincuentes, además del oportunismo y la velocidad con la que se manejan.

Según fuentes policiales “off de record”, estarían involucrados presos de la cárcel de Cruz del Eje (Córdoba)