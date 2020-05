ENCONTRARON SIN VIDA A SILVIA PORTILLA

Se presume que sufrió un infarto fulminante

El viernes 1* del cte. a las 22 hs. fue hallada muerta en su domicilio la conocida vecina Silvia Portilla emparentada a una tradicional familia casarense. Sus padres eran Mario Portilla (f) y Galmes. Como se recordará hace ya muchos años dejó de existir siendo muy joven un hermano de Silvia, Mario Portilla quién ocupaba un alto cargo en el Banco de la Provincia de Bs. As.

Ese mismo día a las 22hs. una amiga invitó a Silvia a cenar, respondiéndole ella que tenía mucho dolor de cintura, que iba a tomar una pastilla, que si se le pasaba le iba a avisar. Dicha amiga no recibió respuesta.

Al otro día , siendo alrededor del mediodía su hija la llamó al celular pero no tuvo respuesta. Siendo las 17 hs. volvió a llamarla pero como no contestaba lo envió a su marido Martín de la Canal para que viera que le pasaba. De la Canal llamó a la puerta pero nadie contestó, no pudo entrar porque la casa está toda enrejada, llamó a un cerrajero y a la policía temiendo que algo podría haberle pasado. Al abrir la puerta e ingresar a la casa hallaron a Silvia Portilla caída en el piso sin dar señales de vida. Dos perritos no dejaban que nadie se acercara. Cuando los apartaron pudieron comprobar que la dueña de casa estaba sin vida, certificando luego el médico que estaba fallecida. En la mesa había un cigarrillo consumido, por lo que es de suponer que se sentó a fumar sufriendo un ataque cardíaco.

Silvia Portilla era muy joven, 59 años, fue muchos años empleada municipal y vivía sola en una vivienda sita en Balcarce y Monseñor D´Andrea. Su inesperado deceso provocó hondo pesar en sus familiares y múltiples amistades, sentimiento que se vio plasmado en los actos de velatorio y sepelio d sus restos. Vaya a su familia nuestro más sentido pésame.