FALLECIÓ GABRIELA CAMPOS A LOS 46 AÑOS. TENÍA DOS HIJOS

Triste noticia. El pasado viernes dejó de existir Gabriela Campos ( 46) joven y apreciada vecina de este medio, hija de la recordada Mirta Kiliman. Gaby tenía dos hijos a quien amaba como a sus cinco hermanos con los que eran muy unidos a pesar de que la mayoría de ellos hace años no residía en nuestra ciudad. Una cruel enfermedad apagó su vida dejando mucha tristeza a los que la conocieron. En las redes sociales se plasmaron muchos escritos de condolencias de ex profesores, ex compañeros de colegio y amigos que ruegan una oración por su eterno descanso. Nuestras condolencias a sus seres queridos en este difícil momento.