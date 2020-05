IMPORTANTE

Lácteos Vidal no cierra. No suspende ni echa personal y sigue produciendo

Hablando con el encargado de la planta Arturo Díaz, éste reconoció que la situación está “redificil”, que la cadena de pagos está complicada, que le llueven los cheques devueltos pero que la empresa apechuga la situación, paga los sueldos normalmente y echa mano a otros recursos para no afectar a su personal. Que los tambos que le entregan siguen siendo los mismos, entre 25 y 26 y que ante el parate de la muzarella por el cierre de las pizzerías están produciendo queso cremoso y otras variedades.

Ante nuestra pregunta de si “Lácteos Vidal” está en problemas, su responsable en la planta de Moctezuma el Dr. Arturo Díaz sonrió y nos dijo: “ les agradezco que antes de haber publicado nada me hayan consultado. Lo que se dice o se publicó no es cierto, Lácteos Vidal continúa recibiendo la leche de unos 25 o 26 tambos como siempre, no voy a negar que la situación está difícil, “redifícil”, nos llueven los cheques devueltos, la cadena de pagos se ha cortado, pero la empresa apechuga la situación, echa mano a otros recursos y paga normalmente sueldos, gastos y servicios. Es cierto que adelantó algunas vacaciones, unas pocas pero en esta época del año es normal.

“VAMOS A CAMBIAR LA DIRECCIÓN DEL TIMÓN

Tenemos los depósitos llenos de muzarella por el cierre total de las pizzerías, razón por la cual cambiando un poco la dirección del timón nos estamos dedicando a la elaboración de otras variedades de queso que si bien no son nuestra especialidad son muy aceptadas, como el cremoso y la muzzarella en envases más pequeños. Siguiendo con la precauciones aconsejadas por el Director del hospital en una charla que dio en nuestra empresa, respecto a evitar el contacto estrecho del personal y su vestimenta en resguardo de la seguridad y la higiene, algo que para nosotros es normal, trazamos un sistema de trabajo con espacio para la limpieza y la desinfección. Trabajamos lunes y martes, el miércoles limpieza, luego jueves y viernes producción para el sábado realizar nuevamente una limpieza a fondo. En suma por el momento está todo bien, no se que va a pasar en el futuro, como no lo sabe nadie. Lo que le pediría es que deje en claro que no suspendimos a nad

ie, no echamos a nadie, ni tampoco se nos cruzó por la cabeza hacerlo. Tal vez alguien que leyó hace algunos días una nota en La Nación en la que un representante de la empresa hablaba de lo complicado de la situación en general, hizo una deducción equivocada que es mejor aclarar”.

