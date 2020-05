PARTE DE PRENSA POLICIAL  INSPECCIONES EN CARNICERIAS

El día miércoles personal de Policía Departamental de Seguridad Carlos Casares, a cargo del Comisario GIGLIOTTI RICARDO, en conjunto con Comando Prevención Rural Carlos Casares, y personal de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Carlos Casares, llevando a cabo entre otros operativos inspecciones de carnicerías en la cual se procedió a labrar actuaciones contravencionales a comercios dedicados a dicho rubro los cuales no contaban con la debida documentación vigente que los habilite para realizar la venta de carnes y sus derivados.- Por lo que dicho personal antes detallado, realizaron las inspecciones y constataron dichas anomalías en locales comerciales sito en calle Passerini nro. 335, mientras que el otro local en calle Catamarca y Ushuaia y el restante en calle Galcerán nro. 97 todos estos comercios de la localidad de Carlos Casares.- Asimismo se informa que se continuarán con dichas inspecciones juntamente con el personal antes detallado los cuales iniciarán las actuaciones correspondientes de acuerdo a las anomalías que se constaten en cada local comercial.-

SE SIGUEN INSPECCIONANDO CARNICERÍAS

Se secuestró 150 kg. de carne vacuna y porcina no apta para el consumo

El día 21 del cte., personal de esta Policía Departamental de Seguridad Carlos Casares, a cargo del Comisario GIGLIOTTI RICARDO, en conjunto con Comando Prevención Rural Carlos Casares, y personal de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Carlos Casares, llevando a cabo entre otros operativos, inspección de carnicerías procediendo a labrar actuaciones contravencionales a comercios dedicados a dicho rubro los cuales no contaban con la debida documentación vigente que los habilite para realizar la venta de carnes y sus derivados. Por lo que el personal de mención, al realizar inspección en uno de los locales, sito en Acceso Smith de dicha localidad, y al constatar anomalías sanitarias procedió al decomiso de una cantidad de 150 kg., de carne vacuna y porcina, las cuales no se encontraban aptas para el consumo humano según pericia realizada por personal de bromatología del municipio local, motivo por el cual la autoridad competente ordenó la destrucción de dicha cantidad de carne. Posteriormente, también se inspeccionó local sito en calle San Juan de la misma localidad, el cual no presentaba irregularidades. Asimismo, se informa que se continuarán con dichas inspecciones juntamente con el personal antes detallado los cuales iniciarán las actuaciones correspondientes de acuerdo a las anomalías que se constaten en cada local comercial. –

Fdo. Crio. RICARDO GIGLIOTTI – Jefe Policía Departamental de Seguridad Carlos Casares.-