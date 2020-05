Torneo Nacional

Agropecuario arregló la continuidad de sus jugadores.

Fue el martes en una extensa reunión en el domicilio particular de su presidente Bernardo Grobocopatel, con la presencia de varios de sus jugadores.

Mientras en AFA no hay decisiones de cómo darle final a la Primera Nacional, ya varios clubes decidieron poner punto final a los lazos que los une con los jugadores. El miércoles pasado al mediodía unos 15 jugadores de Agropecuario Argentino se reunieron con Bernardo Grobocopatel presidente y dueño del club Agropecuario Argentino. En dicha reunión ambas partes fijaron su posición por arreglar la situación económica del plantel mientras que futbol tiene futuro incierto, por lo menos en lo que resta del presente año. Luego de exponer desde ambas partes la difícil situación, el mandamás propuso abonar los meses siguientes con quitas importantes en sus haberes y con valores hasta fin de año para aquellos jugadores que tienen contrato más allá de diciembre de este año. Mientras que para los jugadores que los liga el contrato hasta junio 2020, ya tuvieron despedida del club –Defederico/Albertengo y algunos más. Hasta el momento se quedan 14 jugadores más Rosso, Parnisari y Blanco que se quedarían -previo acuerdo-, a pesar que su contrato también finaliza en el mes de junio 2020.

Cuerpo técnico y auxiliares

según nos mencionó alguien del club. Bernardo Grobocopatel les propuso seguir normal, cobrando sus haberes como hasta ahora, –asistiendo al club- y estaban muy agradecidos de poder mantener su fuente laboral. Mientras que el cuerpo técnico encabezados por Manuel Fernández estaban a la espera de una reunión que sucedería por estas horas –o ya sucedió anoche- con todas las intenciones de continuar su contrato apuntando al 2021.

Como será lo que viene?

¿Dos ascensos y final del torneo? El plan que se analiza para definir la Primera Nacional por el coronavirus

Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano y además titular de la mesa directiva de la categoría en la AFA, habló sobre la definición del campeonato

La AFA deberá determinar cómo se resolverán los ascensos y si no hay descensos en la Primera Nacional

El fútbol argentino está paralizado al igual que sucedió con las mejores ligas de fútbol del mundo, la pelota dejó de rodar debido al impacto que generó la aparición del coronavirus, una enfermedad que se convirtió en un flagelo para la sociedad.

Sin actividad en ninguna de las categorías, desde la Superliga –ya se dio por finalizada- hasta la Primera D, el fútbol está a la espera de las medidas que vaya tomando el gobierno que preside Alberto Fernández, que decretó el aislamiento obligatorio para toda la población en territorio argentino. Marcelo Achile, presidente de la mesa directiva de la categoría y titular de Defensores de Belgrano, habló del tema. «Pareciera que descensos no hay y ascensos sí, porque si no el campeonato queda en la nada. Es una situación excepcional, que no se dio nunca en la historia. Da la sensación que el campeonato se va interrumpir porque va para largo”.