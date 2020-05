¿VENGANZA?

BALEARON EL NEGOCIO “LA CANTERA” PROPIEDAD DE WALTER «PICHILA» LOPEZ

Fueron cuatro impactos de bala. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del miércoles. Investigan los motivos de la agresión.

Un hecho poco común para nuestra comunidad y que llama poderosamente la atención, ya que no es habitual que disparen cuatro balazos contra un negocio, más precisamente sobre las ventanas y puertas.

El comercio, propiedad de Walter López se dedica al rubro de la construcción y revestimiento y se encuentra ubicado en la esquina de Monseñor D‘Andrea e H. Yrigoyen.

Uno de los impactos en la puerta

Según le comentara López a nuestro colega Casares on Line, llamó a la policía para que intervenga en el caso y pueda levantar los rastros pertinentes y realizar la investigación correspondiente con el fin de dar con el o los autores del hecho. Además ya tiene un abogado para que se interiorice de la causa y que esté siguiendo la misma para poder esclarecer el hecho. “Quiero saber quién fue, no resultó nadie herido por la hora y porque al estar la cuarentena nos vamos temprano, sino suele haber alguien siempre que se queda haciendo algo hasta tarde… me preguntás el motivo? sinceramente no sé, no le debo a nadie, no he discutido con nadie, no sé si fue una broma de muy mal gusto, si tiraron por tirar o si hay otra cosa, y si es así quiero saber quién es este enemigo que no sabía que tenia” remarcó “Pichila”.

El otro impacto de bala en la puerta

De acuerdo a lo narrado por López y lo que pudimos cotejar in situ, el o los tiradores habrían efectuado los disparos desde calle Monseñor D´ Andrea ya que entraron en forma diagonal, los más rectos son los de la puerta que impactaron a unos 40 centímetros de distancia uno del otro esparciendo vidrios por todos lados y los dos restantes, los de un ventanal a una misma distancia pero dando la sensación como que venían en movimiento. Uno de los proyectiles terminó pegando contra una pared del fondo del local, justo una escalera que conduce a una habitación.

La policía científica trabajó por varias horas en la mañana del jueves levantando rastros y la tarea investigativa continuará ya que en la zona hay varias cámaras de seguridad de las cuales, seguramente, pedirán las filmaciones para poder ver si en alguna de ellas se ve a quienes perpetraron la balacera.