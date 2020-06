2 DE JUNIO DIA NACIONAL DEL BOMBERO VOLUNTARIO

Un poco de Historia

Corría el año 1884 y miles de inmigrantes habían llegado a la Argentina. La mayoría lo hacía de manera espontánea y sin responder a organizaciones migratorias como fue el caso de los judíos de la Jewish.

Los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, como San Telmo, Monserrat, San Cristóbal, que otrora fueran habitados por negros de origen esclavo, quedaron desolados después de la epidemia de fiebre amarilla de la década de 1870. La gran mayoría de los negros murieron a causa de ella y las familias ricas que tenían históricas casonas decidieron dejarlas y construirse nuevos palacetes en la zona norte de la ciudad.

Mientras tanto, aquellas viejas casonas se transformaron en conventillos para alojar inmigrantes.

La ola migratoria era tan grande que esas viviendas no alcanzaron y comenzaron a construirse otras a orillas del Riachuelo, con las chapas y maderas que sobraban de los astilleros. Así nació el pintoresco barrio de la Boca.

De esta manera los conventillos del nuevo barrio se convirtieron en el hábitat de otros miles de inmigrantes que iban llegando.

Los materiales con los que se construían esos conventillos eran de fácil combustión y así fue como un incendio se propagó por el barrio. Allí surgió la acción solidaria de don Tomás Liberti quien, junto a su hijo Oreste iniciaron una cadena de vecinos para apagarlo.

Volere e potere

En italiano, “querer es poder”, la frase que sirvió como punto de partida para que un grupo de vecinos diera origen a la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de la Boca, que pronto se transformó en la madre de los bomberos argentinos.

Hoy, más de 35.000 hombres y mujeres arriesgan su vida en nuestro país para el bien de toda la comunidad nacional

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARLOS CASARES

Entrevistamos al Oficial 2º Sergio Montes.

Con la amabilidad que lo caracteriza, Sergio nos brindó una detallada información sobre la actualidad de los Bomberos locales en tiempos de pandemia. Nos dijo que, obviamente, como parte de la Mesa de Emergencia se dedican a la atención y respaldo de los que están en primera línea, llevando adelante acciones de logística y recorriendo la ciudad para asistir a los distintos puestos de control.

La coyuntura obliga a no realizar reuniones, pero se realizan de manera virtual a través de la aplicación Zoom.

Con respecto a la actividad específica se han realizado algunas acciones apagando incendios en interior de viviendas y también de malezas que debido a la deshidratación son más propensas de quemarse.

En los que respecta a las unidades, se compró una Ford Ranger y tenemos como objetivo la adquisición de un vehículo que nos permita atender los riesgos que implican los edificios de altura o los silos.

Lamentablemente la situación de pandemia impide que continuemos con la rifa, por lo tanto la cuestión económica se torna difícil, no obstante seguimos contando con el apoyo nacional y municipal.

Hoy en día el Cuerpo cuenta con más de 60 personas, de los cuales, más de 40 pertenecen al Cuerpo activo y el resto son de la escuela de cadetes.

En el cuerpo activo, los principales cargos de conducción son los de Hugo Trezeguet, Juan Olmedo y Miguel Islas, mientras que el presidente de la institución es el señor Rubén Foglia.

Quiero destacar, nos decía Sergio Montes, que Bomberos es un excelente grupo humano, que actua, en el orden interno con gran solidaridad y respeto.

Vayan nuestros saludos, felicitaciones y reconocimiento a esta querida institución, que es el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carlos Casares.