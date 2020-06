CORONAVIRUS: CARLOS CASARES NO REGISTRA CASOS

“El que no respeta las reglas no recibirá apoyo del municipio” Lo afirmó el Intendente Torchio respecto a las empresas que aún no respetan la consigna de avisar al municipio cuando traen empleados a trabajar.

“No vamos a dejar ingresar a ningún trabajador sin previo aviso”, sentenció Torchio, aclarando que justamente los comunicados en vivo que se realizan desde el minuto cero de cuarentena se hacen para informar a la población cada medida a fin de, cuidarla.

Por eso se pide que se brinde “de dónde viene y cuál es la situación de su lugar de origen. Por eso pedimos a las empresas que nos hagan saber con antelación y, si no lo hacen, después no queremos reclamos”, avisó.

Dicha situación, fue aclarada una vez más, porque hay personas que todavía no pueden trabajar y eso, es una pena. Por eso, necesitamos que nos ayuden a que no ingrese el COVID-19 a Casares porque venimos haciendo muchos esfuerzos y ser respetuosos con el otro”.

Luego, y antes de dar el parte diario favorable a los casarenses, en el día de ayer, acompañado por la Directora de Atención Primaria de la Salud, Doctora Vanina Gandini, el Intendente Municipal, Walter Torchio saludó a los Bomberos Voluntarios en su día, “porque hacen un gran trabajo y hoy nos están ayudando mucho en los controles en los ingresos y egresos a la ciudad”.

El mismo fue dirigido a todos los cuerpos del país, la provincia y especialmente al de Casares y Bellocq.

MARTES DOS DE JUNIO. No hay nuevos casos. Son dos las personas recuperadas y 84 en seguimiento, 108 los hisopados negativos y 1518 los vecinos infraccionados.

NUEVO PERMISO PARA EL AGRO

Es nuevo dentro de la provincia y si bien aún no es obligatorio, la recomendación es que los productores casarenses lo vayan tramitando porque, “si bien todavía el municipio no tiene la obligación de pedirlo, es probable que en días se vuelva obligatorio y para que no se vea saturado el sistema lo empiecen a gestionar”, contó el Jefe Comunal.

Para ello, deberán ingresar a www.casares.gob.ar y llenar el formulario.

Por otro lado la Doctora Gandini habló sobre el trabajo que viene haciendo salud en geriátricos y vacunación puntualmente.

“El punto más débil son los menores de dos años y por eso, pedimos a las familias que vacunen a sus niños”, informó y siguió diciendo que “la antigripal es fundamental y está disponible pero también de todo el calendario de vacunación”.

En éste sentido, para concretar la vacunación, recordó que se deben pedir turnos. Llamar al 45-51-17 (CIC) de 7 a 13 hs., y al 45-25-57 (Consultorio externos del hospital) de 13 a 18 hs.

GERIATRICOS

“Estamos trabajando enfocados en controles sanitarios, saturación, presión arterial, temperatura, bloque de permisos para visitas y conocer a través de la historia clínica la situación de cada abuelo y personal que trabaja con diferentes profesionales”, repasó Gandini, marcando que el trabajo también es “social, de contención y entretenimiento”.

Y resaltó que en los geriátricos se vienen haciendo “testeos con 32 negativos, lo cual es bueno indicando que no hay circulación del virus en Casares”.

Asimismo, el Programa Abuelos Concertados, “iniciamos la pandemia con 160 y, hoy, ya son 403 abuelos conectados a los que podemos contener”.

Por último, el Intendente se sumó al tema geriátricos dejando un mensaje a los dueños. “Agradezco a todos los propietarios de los geriátricos privados por el trabajo y, sepan que vamos a seguir colaborando para que los abuelos estén bien”.

#NosCuidamosEntreTodos