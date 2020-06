CORONAVIRUS: CASARES SIGUE EN FASE 5

“Nuestro informe es el único oficial, y una vez que me llegan los datos los brindo sean buenos o malos”Con tal declaración, el Intendente Municipal, Walter Torchio despejó dudas respecto de casos inexistentes que surgen por redes sociales o rumores respecto del COVID- 19 en Casares. Expuesto lo propio, el Jefe Comunal dio a conocer los datos duros del día.

JUEVES 18 DE JUNIO. No hay circulación viral local. Sigue el caso positivo asintomático (cumpliendo la cuarentena en otra ciudad), hay 295 vecinos en seguimiento, 164 hisopados negativos y 1.690 infrac–cionados.

“Nuestra información es la única oficial y la comunico una vez que me llega, hasta el momento esos datos me son siempre entregados alrededor de las 10:00/10:30 de la mañana; por ello mi informe diario es a las 11:15 aproximadamente”, dijo el Intendente y siguió “quiero ser claro. No hay forma de ocultar nada porque esto es conocido por Región Sanitaria y otros organismos”.

“Todo sigue igual como viene sucediendo” sumó y aclaró que los horarios continúan siendo los mismos.

“En relación al domingo Día del Padre toda persona que ingrese a Casares debe tener el permiso de circulación”. Deben contar con el mismo cada persona que ocupe un lugar en el vehículo. El permiso sigue siendo hasta 10 personas de 8 a 18 hs.

“A raíz del caso positivo, muchas empresas comenzaron a pedirnos asesoramiento para extremar cuidados” y por eso también, desde el lunes volveremos a inspeccionar locales, comercios y obras.

La Directora de Atención Primaria, Vanina Gandini, acompañó al Intendente en el comunicado Nº92 e hizo un raconto de las acciones que viene realizando la Mesa de Salud junto a todas las áreas municipales para lograr este buen presente por el que pasa Casares, pero, también “debemos seguir atentos y saber que pueden aparecer más casos”; también hay que estar preparados, como ayer, dijo el Epide-miológico, José María Giuliodoro.

“Me alegra en la situación en la que estamos porque en estos 92 días venimos haciendo muchas acciones con todos los equipos de salud y diferentes áreas municipales para prevenir y hacer promoción, para estar bien como hoy”, comenzó narrando la Doctora Gandini.

Repasó también la tecnología y logística que llevan adelante desde el día uno; entre ellas también están las donaciones de insumos que, de forma anónima vecinos y empresas realizaron al municipio para toda la comunidad.

Además, se organizó el sistema de vacunas, se incorporaron dos médicos a la zona rural. Se programó la atención del personal capacitándolos, logrando protocolos y se trabajó con la comunidad (reuniones con personas de riesgo armando protocolos para que sigan trabajando los vecinos de actividades esenciales).

También se hicieron protocolos para geriátricos, para trabajadores esenciales, para la población en general, para las personas que llegan a la ciudad desde otros municipios a trabajar. Todo es analizado por la Mesa de Salud; se hicieron testeos a todos los grupos de riesgo y los trabajadores esenciales e intensificaron los controles en los accesos a la ciudad.

Y remarcó que “los protocolos sirven para adelantarnos al problema y todo el sistema de salud está trabajando de esa manera”.

Asimismo, habló de todas las especialidades que están volviendo a atender en las diferentes salas barriales (detalle en el video de Facebook).

Y cerró diciendo que “la realidad que tuvimos a principios de la pandemia con la de hoy es diferente, gracias a todo el trabajo y el esfuerzo de todos los equipos de salud, las diferentes áreas municipales y sobre todo al esfuerzo de cada uno de ustedes, nuestros vecinos”.

Por último, Torchio dijo que “retroceder es un dolor de cabeza para todos, por eso

#NosCuidamosEntreTodos y esto es clave para que en poco tiempo del 95% de las actividades que están funcionando pasemos al 100%”.