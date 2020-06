EN LA CUBIERTA DEL TITANIC

título resume una frase que se hizo conocida luego de la famosa película Titanic , y expresa el riesgo de estar en la cubierta de ese mítico trasatlántico en los momentos previos a su hundimiento.

Probablemente sea exagerada, pero atento a los números que se ventilan en el área del AMBA con relación a la pandemia de Covid 19 la situación es más que grave, los casos de contagios se multiplican y si bien las muertes no crecen en esa proporción, está claro que de continuar el aumento exponencial de infectados, puede llegar a colisionar el sistema, no ser suficientes las camas de terapia como tampoco los respiradores, y llegar a la situación más temida.

Queda en claro que no hablamos del interior bonaerense ni de la mayoría del resto del país, pero las probabilidades de que el virus circule son cada vez más ciertas, una sola persona portadora del virus que arribe a nuestra comunidad pude causar un verdadero desastre como ya ha quedado demostrado en otras ciudades de nuestro interior que de no tener casos o registrar tan sólo un par de ellos, hoy registran decenas y todo lo que habían logrado esas comunidades volvió a fojas cero.

Lamentablemente hay personas que no tienen en cuenta la situación ni tampoco todas las advertencias y consejos, desafiando al mal con irresponsabilidad, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus semejantes.

En el hundimiento del Titanic solo sobrevivieron 711 de 2208 personas que iban a bordo, producto de la soberbia de quienes pensaron que era imposible que ese buque se hundiese. Y sin embargo ese fue su final.

Quienes hoy le asignan al virus menos importancia de la que tiene y sostienen que los males de la cuarentena son más nocivos, no tienen argumentos ante los miles y miles de muertos que el coronavirus ha causado. Se recuestan en la realidad de algunos países que han logrado un buen resultado sin restringir las libertades, pero no ven que otros arrojan 6 cifras de muertos y aún no ven en el horizonte el final de esa pesadilla.