HUMMM… Presagio de tormenta

La Provincia pediría a municipios del interior que reciban a pacientes con Covid-19 del AMBA

Según medios noticiosos provinciales el Ministerio de Salud bonaerense envió a las regiones sanitarias que comprenden los distritos del interior bonaerense un convenio para ser puesto en conocimiento de los intendentes. El acuerdo establecería la posibilidad de recibir pacientes con Covid-19 en centros de aislamiento extrahospitalario.

Negativa absoluta del Jefe de Gabinete bonaerense quien enfatizó: “NO ESTÁ PREVISTO MANDAR PACIENTES DEL CONURBANO AL INTERIOR”

Ni bien conocido el presunto comunicado del Ministerio de Salud Bonaerense, replicó el eco en los distritos, se escucharon voces de alarma por parte de distintos jefes comunales que plantearon por un lado la disyuntiva del riesgo que significa llevar a sus distritos enfermos de coronavirus que a su juicio pueden llegar a infectar a todo un hospital, y el planteo de una negativa antisolidaria que no se condice con su condición de habitante de la provincia y de la Argentina.

“Estamos sondeando y articulando con distritos que tienen camas vacantes. Siempre debemos prepararnos para la peor hipótesis aunque esperamos que no sea necesario” aclararon fuentes del Ministerio de Salud Bonaerense.

El acuerdo difundido por medios no oficiales establecería que los distritos que suscriban el acuerdo lo harán en forma voluntaria , para recibir pacientes con cuadros leves que por diferentes situaciones no pueden permanecer aislados en sus domicilios, como problemas de hacinamiento.

Cabe pensar que sea como fuere habrá conflicto con algunos municipios que se nieguen a firmar el convenio por temor a la reacción de los vecinos que muy probablemente se opongan aduciendo que ellos han hecho todos los deberes cumpliendo con los protocolos de la cuarentena, y que la llegada de enfermos de coronavirus puede echar todo a perder. Dura prueba para los municipios, sus intendentes y el pueblo de cada uno de ellos. ¿Prevalecerá el sentido de la solidaridad, o se plantearán diferencias irreconciliables?. Sería mejor que no sea necesario ese manotazo de ahogado que se propone la provincia en caso de que se sature por completo su capacidad de camas de terapia intensiva.

“CASARES NO PUEDE, NO DEBE, ESTÁ IMPOSIBILITADO DE RECIBIR PACIENTES

CON CORONAVIRUS. Y NO POR FALTA DE SOLIDARIDAD dice el intendente Torchio”

El intendente en su informe diario a la comunidad estaba prendido fuego, había leído un comentario de un medio periodístico digital el que comprometía a Carlos Casares como uno de los municipios que recibiría pacientes con coronavirus, cuando la realidad es absolutamente otra. “No por falta de solidaridad, sino porque Casares no puede, no debe, no está en condiciones de recibir paciente alguno” dijo Torchio. Desde “seudo periodista” hasta “malvado irresponsable y mala persona”, el intendente no ahorró adjetivos al considerar la intención aviesa del escrito que alarmó innecesariamente a la comunidad cuando esa posibilidad no existe en absoluto. Pidió el intendente que esa fuente no escriba más de coronavirus, que no ocasione un mal innecesario a la comunidad.

Luego más tranquilo habló del esperado anuncio del presidente, de la gravedad de la situación y de la manera que debemos cuidarnos y ser respetuosos con los protocolos de la cuarentena.

Nunca se le vio así a Torchio, un hombre generalmente templado, medido en sus palabras y en sus actos, pero este tema lo sacó y el resultado fueron sus palabras condenatorias.

EL JEFE DE GABINETE PROVINCIAL FUE CONTUNDENTE:

“No está previsto mandar pacientes del conurbano al interior”

“No vamos a recibir pacientes con COVID 19 del conurbano, pero si vamos a ser solidarios con vecinos de la provincia” dijo el intendente Torchio, quien estalló “de bronca” por los dichos de un medio

digital a cuyo director tildó de irresponsable, malvado y seudo periodista.

En medio de la polémica que se generó con algunos intendentes y legisladores del interior por el posible traslado de pacientes con Covid-19 desde el conurbano, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, descartó completamente esa posibilidad y aseguró que eso no tiene “sentido sanitario ni económico”.

“No está previsto mandar pacientes del conurbano al interior”, aseguró en diálogo con DIB Bianco, al tiempo que aclaró que una medida de ese estilo, como trascendió en las últimas horas, “no tiene sentido sanitario ni económico” para la provincia de Buenos Aires.

“Estoy sorprendido por las interpretaciones que hicieron algunos intendentes de los convenios que firmamos”, dijo el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof. Es que esas rúbricas entre el Ejecutivo Provincial y los jefes comunales fueron las que encendieron las alarmas en algunos municipios del interior, donde aún no hay casos detectados de coronavirus.