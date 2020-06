Como es de imaginar la noticia de que se ha registrado un nuevo caso de coronavirus cuya víctima es un vecino de ésta ciudad, precisamente cuando se estaban relajando todas las medidas de la cuarentena, no deja de conmocionar a la población que reaccionó de distintas maneras. El vecino contagiado fue identificado como Leo Martínez, de 36 años, camionero de la firma local Vetek SA odorizadora de gas, a quien le habría sido practicado un hisopado en este medio (no en Bs.As. como se dijo), el que dio positivo y trasmitido desde la central de la empresa a Carlos Casares. Al serle practicado el mismo, Martínez no presentaba un cuadro de fiebre, tampoco tenía tos ni los síntomas característicos del coronavirus, razón por la cual se lo consideró asintomático. Cabe acotar que los asintomáticos –se dice- tienen una capacidad de contagio del 30% que los sintomáticos, lo que podría ser beneficioso en el caso que nos ocupa.

DICE NO HABER TENIDO CONTACTO CON SU FAMILIA

En su sitio de Facebook Leo Martínez escribió lo siguiente:

“Nunca ingresé a Casares, quedé en un camión en una estación de servicio y me dieron un camión cargado. La municipalidad me pedía el hisopado y me lo hice en Capital Federal. Me fui de viaje y cuando volví me quedé en otro lugar esperando los resultados. Jamás tuve un síntoma, mi familia está aislada”.

No obstante otras versiones igualmente confiables hablan de que Martínez estuvo con su familia y otras personas, y prueba de ello es que en estos momentos están siendo controladas entre 90 y 100 personas que directa o indirectamente pueden haber tenido riesgo de contagio. Por sobre que puedan diferir las versiones, lo importante es si existen o no más contagios. A nivel del municipio se ha hecho un seguimiento sumamente prolijo para tener un cuadro de situación concreto y tomar las decisiones del caso. Un trabajo realmente impecable.

Trascendió a su vez que al acompañante de Martínez también se le habría practicado un hisopado, el que dio negativo, pero no hemos podido confirmar su veracidad.

¿Y AHORA?

Según manifestara el intendente Torchio por esta semana no habría modificaciones respecto a la cuarentena. Cuando se tenga el resultado de los hisopados recién se verá.

HAY QUE ESPERAR

Por el momento hay que esperar, no entrar en pánico, cumplir fielmente el protocolo sanitario y ver como se presentan las cosas. En los últimos días ha habido algunas transgresiones, trascendieron algunas reuniones en casas de familia, se vio movimiento después del toque de queda, y una desobediencia de las normas que deben seguirse.

Nuevamente se prendió una luz de alerta, lamentablemente estaba dentro de las posibilidades, esperemos que sea lo más leve posible.

LA MADRE ALIVIADA

Mirta Martínez, madre de Leo Martínez en su sitio de Facebook escribió la presente nota sin duda muy aliviada por el resultado de los hisopados.

Buen día gente, les quería comunicar que el hisopado de mi nuera, mis nietos y mio nos dio negativo, o sea que ni ella ni yo contagiamos a nadie. Gracias a Dios todo está saliendo bien, espero que mi hijo termine su cuarentena en Capilla del Señor donde se encuentra bien.

Gracias a todos por sus palabras y su buena onda hacia mi hijo y mi familia, muchas pero muchas gracias a todos, a las personas que enseguida ofrecieron darnos una mano, me siento feliz y mi hijo también porque su preocupación era que a su mujer le diera negativo y por consiguiente que no le haya afectado a nadie.

De nuevo mil gracias a todos, ahora a seguir rezando por mi hijo. GRACIAS