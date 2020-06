Una luz cruzó el cielo y un estruendo hizo temblar a varias localidades de la región

Un fenómeno extraño aconteció en la noche del martes en la zona comprendida por los distritos de Tejedor, Rivadavia y Pehuajó cuando una luz muy potente surcó el cielo y luego de algunos minutos ese resplandor se transformó en una fuerte explosión que hizo temblar el suelo notándose en las viviendas donde todo se movió.

Un vecino del lugar de apellido Chazarreta escribió en las redes sociales: “yo estaba afuera, primero vi una luz, como refucilo, no muy alta… me quedé mirando, a los 8 o 10 minutos aproximadamente un fuerte ruido igual a un trueno… la luz corría norte-sur”-

Otros lugareños en las redes sociales comentaron “En Colonia Seré también. Vi la luz blanca, pero me pareció raro, porque no era como un relámpago; y al ratito se escuchó el estruendo, como un trueno. Pero no había tormenta. Muy raro”.

“Acá en Tejedor lo escuché muy fuerte y a su vez como un temblor…”

El fenómeno se escuchó en muchos lugares como Villegas, Tres Algarrobos (Cuenca), Francisco Madero, Berutti. Esteban de Luca, Curarú, Tejedor, Timote, Colonia Seré, entre otros. Las hipótesis son varias y la mas fuerte es la que señala que se trataría de un meteorito que haya caído por el lugar. (EL REGIONAL DIGITAL)