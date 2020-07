edictorial

LAS PERSONAS MAYORES SON EL BLANCO PERFECTO El coronavirus las mata

El promedio de edad de las víctimas fatales por coronavirus es de 73 años. ¿Qué nos dice eso?, que todas las medidas de flexibilización anunciadas, un poco por el hartazgo de las personas de permanecer tanto tiempo encerradas y otro tanto por la necesidad de poner en marcha las fuerzas de la producción y el trabajo, no van dirigidas a esa franja etaria. Nuestros queridos viejos deben sí tener algún momento de esparcimiento, ciertamente breve, y luego resguardarse porque sus defensas ante un enemigo tan letal son pocas. Hemos visto que ante las presiones, alguna de ellas justificadas, el gobierno a cedido concediendo más libertad, sea para trabajar, abrir sus empresas, retornar a sus costumbres habituales, realizar caminatas, practicar algún deporte de poco contacto físico, permitir paseos infantiles, etc. Pero en el tema de los mayores es distinto, no pueden salir como lo hacían antes, compartir con amigos un partido de dominó en la plaza o sacar de paseo a sus nietos, hacer las compras u otras tareas que les implique pasarse algunas horas en la calle.

El presidente muy resuelto dijo que si esa flexibilización servía para el abuso y se incrementaba el contagio y las muertes, no le iba a temblar la mano para disponer un retroceso en esas medidas para retornar a una fase menor de la cuarentena. ¿Pero a qué costo?, ¿si se incrementaron las muertes, quienes habrán sido las víctimas?. Por supuesto que una mayoría de gente mayor si nos atenemos a las estadísticas.

En resumen: es necesaria una campaña para que la gente mayor no abandone la cuarentena. Preservar a nuestros viejos, cuidarlos como una reliquia que son, es fundamental. Ellos han salido mucho, seguramente quedarse un tiempo al calor de su hogar no los afectará, El bicho maldito los está esperando, no hay que darle el gusto.