EL SUEÑO DEL VAGÓN CUMPLIÓ 100 AÑOS

Club Sportivo Huracán ( 27-06-1920 // 27-06-2020)

Cuenta la historia lugareña que hace cien años, un grupo de jóvenes, asiduos concurrentes al Club Atlético, vieron prohibida su entrada al mismo pues carecían de zapatos y corbata. Los jóvenes cadetes del club, sintiéndose discriminados, decidieron caminar una cuadra y reunirse provisoriamente en un vagón del ferrocarril que hacía las veces de dormitorio

Ese lluvioso 27 de junio fue el punto de partida de los pioneros de Sportivo Huracán. Así se iniciaba la práctica de futbol en otro club de Carlos Casares.

A partir de allí comenzó un arduo trabajo. Las camisetas con los colores de Atlanta , azul y amarillo a bastones gruesos dieron origen al escudo, porque según los viejos memoriosos, esas primeras camisetas las habían donado los dirigentes del club “Bohemio” de la Capital Federal.

Después de varias reuniones quedó formada la Comisión Directiva definitiva: presidente, Manuel Pedroza. Vicepresidente, Víctor Franco; secretario, Bartolomé Gianetti; tesorero, Carlos Sisto; vocales, Alfonso Plaza, Juan Rampi, Francisco Maltas y Juan Vicuña

La primer cancha fue un terreno que hubo que desmalezar, cerca del Hospital y el primer amistoso fue contra la segunda división del mismísimo Atlético a la que vencieron 4 a 2. Huracán formó con Moro, Plaza y Maltas, Sisto, Gianetti y Giacomotti, Vicuña, Layola, Oroño, Franco y Maltas.

Más adelante alquilaron una vivienda en la calle Brandsen 60 donde se instaló la secretaría.

EL CLUB,,,EVOLUCIONA

Nos recordaba el querido Rodolfo “Peca” Gemelli, uno de los pocos que puede contarnos sobre aquellas épocas, que la cancha se trasladó a una manzana que está cerca de la actual Obras Sanitarias donde está el tanque de agua y vecina a la vieja cancha del Club Deportivo

Un gran trabajo de las distintas comisiones llevó a la compra de la vivienda donde funciona la actual sede que luego de varias refacciones se llegó a las excelentes instalaciones de la actualidad, merced al trabajo de sus integrantes entre los que estaban Horacio Lingua, «El Pibe» Ascaini y tantos otros que aportaron para éste logro.

En ese período se formó un gran equipo durante la década del 70 que salió dos veces campeón (72 y 73).

Nos vienen a la memoria los nombres de Jorge Palermo D.T., Ángel Hasenclever, Pingüino Panizo, «Talo» Sarobe, Chirulo Santo Domingo, Rodolfo Blázquez, ex Banfiel y San Lorenzo, Miguel Giménez, Betín Barrenechea y los “pibes” que surgían “Bazooka” Logioco, Tito Ormello , Manuel Barrera, Oscar y Carlos Moralli, Carlitos Picotto y varios más . Y no podemos olvidarnos del que llegó al fútbol grande Carlos «Cañon» Landaburo,. que no sólo jugó en la primera de Estudiantes de La Plata haciéndole un gol de caño al «Loco» Gatti, sino que se fue a Colombia y de regreso siguió y sigue vinculado al fútbol profesional.

Otro gran éxito fue la adquisición de los terrenos donde funciona el actual Polideportivo.

EL PERÍODO DE JORGE “ZURDO” CERDÁ

Fue un período de gran crecimiento durante la década del 90, donde, no solo hubo éxitos futbolísticos como el tricam-peonato 91, 92 y 93 logrado bajo la dirección técnica de Ángel ”Pichón” Vignau con varios jugadores que provenían de equipos de Primera o Primera B como Mercado, Wagner, Quatrochi, Gustavo Pires, sumados a excelentes futbolistas locales como Ariel “Topo” Espíndola o Walter “Quico” Pierucci, sino también una importante construcción que se cristalizó en las hermosas instalaciones que el club tiene en la actualidad en el denominado Polideportivo con una espectacular pileta de natación.

EL TIEMPO DEL RUGBY Y OTROS DEPORTES

El fin del siglo XX no solo marcó el final del fútbol en el club, sino el comienzo de la era del rugby. La selección de rugby de Carlos Casares conocida como Los Tumbas (en homenaje al fallecido “Tumba” Robiglio) jugaba en distintas canchas, hasta que tres de sus integrantes, Kike González, El Mona Ledesma y Daniel Malaissi hablaron con Jorge Cerdá y lograron el apoyo para hacerlo en el club Sportivo Huracán a partir del 95..

Con el tiempo, el fútbol se fue perdiendo dado que ocasionaba muchos gastos y en su lugar, el rugby con mucho empuje de sus principales referentes se fue convirtiendo en el deporte más trascendente de la institución.

El crecimiento de este deporte se manifestó en la formación de divisiones inferiores y un equipo de primera muy competitivo que llegó a ser campeón regional del torneo organizado por la UROBA, derrotando a representativos de ciudades tan importantes como Olavarría, San Pedro, Bolívar, Junín, además de otros torneos zonales en todas las divisiones.

Mientras tanto en la sede, se destaca aún hoy la práctica del Casin, habiendo sido César Olavarría y actualmente Juanqui Demasi sus máximos exponentes.

CON “RICHARD” BURDESE

Charlando con el presidente actual, que encabezó la única lista que se presentó este año, nos comentaba de las múltiples actividades que se realizan en el plano deportivo.

“Es evidente que el gran salto de calidad lo dio la cancha de pasto sintético de hockey, lo que permite un gran crecimiento en la práctica de dicho deporte que repercute y repercutirá en el logro triunfos deportivos zonales y contactos con jugadores de primerísimo nivel”, nos decía.

“Pero también tenemos”, continúa Burdese,” tenis, karate y un gimnasio equipado en el Polideportivo y ajedrez y el ya nombrado casín en la sede”.

“Además se dan clases de zumba, se sigue apoyando al Speedway y en el verano se abre la colonia, aprovechando la excelente pileta de natación que tenemos y a la cual han llegado a concurrir este año alrededor de 200 chicos, como parte de las 500 personas que rotan por el club en tiempos normales.

Pero como estamos en época de pandemia, el club colabora con los sectores sociales más castigados brindando 120 viandas diarias.

Actualmente tenemos como proyecto, techar y cerrar la cancha de Paddle, crear un Museo del Rugby en el salón del Polideportivo y si el final de la pandemia lo permite hacer una cena a fin de año en la que agasajaremos a los descendientes de los pioneros del club”.

Evidentemente, el club Sportivo Huracán tiene una presencia social muy importante en nuestra comunidad y actualmente se encuentra en una situación de estabilidad económica y orden institucional en lo referente a documentación, solucionándose un problema que en algún momento fue de gran preocupación para sus dirigentes.

Por todo esto es bueno decirles: “Felices Cien Años” huracanistas.