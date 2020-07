Hay casos de coronavirus en toda la zona

Más que nunca hay que endurecer los controles, han “estallado” más de 20 casos en Suipacha, también en Henderson y Alberti, Bragado, Chivilcoy, Mercedes y Luján. A su vez Bolivar tendría un caso, Pehuajó también, Trenque Lauquen 3 y Lincoln 1, prácticamente somos los únicos libres de contagios.

En realidad no puede decirse que no estaba previsto. Tarde o temprano el virus se iba a expander por toda la provincia y así está sucediendo. Si bien Casares tuvo en realidad 3 casos, todos están curados por lo que en realidad presentamos 0 contagios. Sin embargo en la zona y más allá ningún partido puede decir lo mismo. En la línea del oeste dese el conurbano a Trenque Lauquen, todos los partidos salvo Casares presentan casos, algunos muchos, caso de Suipacha y otros recientes, casos Henderson. Por lo tanto somos los únicos libres del virus, pero no podemos asegurar hasta cuando, ya que estamos rodeados. Más que nunca hay que endurecer los controles y apelar a la honestidad de quienes deban viajar, que a su regreso brinden los datos fehacientes a donde fueron. Debemos cuidar el privilegio de estar gozando de la fase 5 y sus ventajas.