GRACIELA SCHERDENOVSKY Y SU DERECHO A RÉPLICA

Nos llamó la ex vecina hija del querido Fernando “Pucho” Scherdenovsky con motivo de la nota aparecida en nuestra edición del día miércoles 15 de julio titulada “Ex vecina enojada porque no la autorizan a ingresar a un geriátrico a visitar a su padre”.

A Graciela le molestó el tenor de nuestra nota y haciendo uso de su derecho a réplica nos planteó los siguientes puntos

. Sostiene que nunca infringió la ley.

Continúa diciendo:

. Siempre seguí los pasos que me pidió el Equipo de Salud para prevención del coronavirus.

. Considero que los que conducen ese equipo de salud no están adecuadamente intercomu-nicados y no brindan la información precisa.

. Me pidieron los estudios que acreditaran que los que ingresábamos no estábamos contagiados de COVID19, y presentamos el estudio serológico, el IGG y el IGM.

. Me dijeron que eran esos o el hisopado. Presentamos los nombrados en el punto anterior.

. La Dra. Vanina Gandini me había autorizado a visitar a mi padre y cuando llegamos a Casares, llamé a la Dra. Cristina Suárez y no me atendió.

Quiero agradecer la gentileza de la dueña del geriátrico Celina Córdoba

Admite además haber escrito en su Facebook “hay que pisar mierda para sentir olor”, frase que a nuestro entender era innecesaria y está fuera de lugar.

De esta manera cumplimos con el derecho de la señora Graciela Scherdenovsky de dar la respuesta solicitada