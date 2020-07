Ayer un sueño, hoy una realidad

A pesar de la cuarentena y de que el mundo vive esta pandemia, el futbol no deja de pasar por la mente de Matías Correa, categoría 2005 de River Plate ex Agropecuario Argentino y Deportivo Casares. El marcador lateral juvenil de nuestra ciudad, “Centu” Correa, pasa sus días de cuarentena en su domicilio junto a su familia y entrena varios días a la semana, vía zoom con los profesores del club Millonario. En una charla muy amena con El Oeste, en su domicilio, junto a su familia, “Centu” Correa nos cuenta; “Yo logré la oportunidad de llegar a River Plate luego de jugar tres años en Agropecuario Argentino donde tuve de técnicos a Luciano Santo Domingo y Andrés Zerillo, ahí tuve la oportunidad de crecer mucho como jugador. La oportunidad de llegar a River la tuve cuando jugué dos partidos seguidos, uno por la Liga de Pehuajó e hice un gol jugando un buen partido. Ese día estaba este señor Luis Pereyra del departamento de captación del club Atlético River Plate, quien me invitó a realizar una prueba en el club durante siete días -fui- y luego de esos siete días -me fue muy bien- me invitaron por diez días más. Al cabo de ese tiempo, me llegó la posibilidad de fichar por River Plate, asi llegué al club. Juego en la categoría 2005, somos 3 marcadores laterales por derecha, que disputamos el puesto, somos amigos y lo hacemos con las mismas posibilidades los tres. Por suerte tenemos un técnico-Jorge Gordillo- que nos dispensa mucho de su tiempo y nos da posibilidades a todos por igual, además entrenamos todos juntos cuando a alguien en algún puesto le falta algo. Además de enseñarnos muchas tácticas y técnicas de juego. En la cancha me gusta pasar mucho – al ataque – y me considero con muy buena vuelta. Estoy en una pensión junto a 4 chicos más compartiendo con algunos de ellos la escuela –voy a la N° 29 de Villa Adelina-. Además he tenido la oportunidad de conocer a la mayoría de los jugadores de primera división del club, ya que nos cruzamos en el estadio o de ir a algún partido. En mi posición me gusta mirar a Milton Casco (4) que juega en el mismo puesto que yo y admiro a Dany Alvez –ex Juve y Barcelona-. Estoy muy feliz esperando poder volver a entrenar con mis compañeros y el cuerpo técnico son gente muy amables que te hacen que los extrañes. Solo me quedan palabras de agradecimiento por lo que estoy viviendo, a mi familia que me apoya, a toda la gente de Agropecuario Argentino, los técnicos y a River Plate que me recibieron y me hicieron sentir como si fuera uno más de ellos”.

Andrés Zerillo

El marplatense Andrés Zerillo, técnico de las inferiores de Agropecuario, al ser consultado por este medio tuvo palabras de elogio para el juvenil Matías Correa. Matías Correa es uno de los frutos del esfuerzo a la constancia, el sacrificio, del club ya que está desde un principio con nosotros. Es parte de un proyecto en el cual hacemos mucho hincapie, en la formación tanto futbolística como personal del jugador y tenemos como uno de los objetivos personales. Como en este caso cuando River Plate sale a buscar jugadores y se pueda llevar un chico con muchos conceptos técnicos, tácticos y físicos, nuestro trabajo consta de preparar jugadores para nuestra institución como también ser proveedor de los clubes de la Superliga Argentina”.