PARTICIPACIONES DE FALLECIMIENTO

HIJA POLITICA GRACIELA PISQUEDA, NIETOS, HERMANOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA LUNES 27 A LAS 10 HORAS PREVIA BENDICION EN LA IGLESIA PARROQUIAL NSTRA. SRA. DEL CARMEN.
CASA DUELO: TIERRA DEL FUEGO 166
SERVICIO COCHERIA GARCIA
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JORGE HORACIO COOLEN
Q.E.P.D.
Falleció el dia 25 de julio del 2020 a los 69 años
c.c.a.s.r. y b.p.
SU ESPOSA MARIA CRISTINA CRUNDALL , SUS HIJOS: FRANCA, DANI, FLAVIA Y SEBI, HIJOS POLITICOS, HERMANOS POLITICOS TOMI Y CARINA, AMIGOS COLO Y GRACIELA PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA SABADO 25 A LAS 14.30 HORAS PREVIA BENDICION EN LA IGLESIA PARROQUIAL NSTRA. SRA. DEL CARMEN
CASA DUELO FALUCHO 451
SERVICIO COCHERIA GARCIA
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MARIA FERNANDA MOLINA
Q.E.P.D.
Falleció el 24 de julio del 2020 a los 43 años
c.c.a.s.r. y b.p.
SUS HIJOS, PADRES Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA SABADO 25 A LAS 10 HORAS PREVIA BENDICION EN LA IGLESIA PARROQUIAL NSTRA. SRA. DEL CARMEN
CASA DUELO: JUJUY 254
SERVICIO COCHERIA GARCIA
DANIEL OSCAR HABITANTE
Q.E.P.D.
Falleció el 23 de julio del 2020 a los 68 años
c.c.a.s.r. y b.p.
SUS HIJAS LOURDES Y SELVA, HIJOS POLITICOS NIETOS Y SOBRINOS PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMEN-TERIO MUNICIPAL EL DIA JUEVES 23 A LAS 10.45 HORAS
CASA DUELO CUARTEL N° 3 MOCTEZUMA
SERVICIO COCHERIA GARCIA
GUILLERMO DOMINGO VICENTE
Q.E.P.D.
Falleció el 28 de julio del 2020 a los 52 años
c.c.a.s.r. y b.p.
SU HIJA Y NIETA, HERMANOS, HERMANOS POLITICOS, SOBRINOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA MARTES 28 A LAS 10 HORAS PREVIA BENDICION EN LA IGLESIA PARROQUIAL NSTRA. SRA. DEL CARMEN.
CASA DUELO CADRET
SERVICIO COCHERIA GARCIA
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LUIS MARIO VIEGA
Q.E.P.D.
Falleció el 28 de julio del 2020 a los 75 años
c.c.a.s.r. y b.p.
SU AHIJADO LUCIANO, FLORENCIA Y JOANA TE RECORDARAN CON MUCHO CARIÑO Y PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA MARTES 28 A LAS 8 HORAS