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PARTICIPACIONES DE FALLECIMIENTO

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            ELENA PANTANETTI Vda. de ACUÑA

            Q.E.P.D.

            Falleció el 26 de julio de 2020 a los 91 años

            c.c.a.s.r.y b.p.

SUS HIJOS: GRACIELA, MARIA ESTER, RUBEN, NORA 

HIJA POLITICA GRACIELA PISQUEDA, NIETOS, HERMANOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO  MUNICIPAL EL DIA LUNES 27 A LAS 10 HORAS PREVIA BENDICION EN LA IGLESIA PARROQUIAL NSTRA. SRA. DEL CARMEN.

CASA DUELO: TIERRA DEL FUEGO 166

SERVICIO COCHERIA GARCIA

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            JORGE HORACIO COOLEN

            Q.E.P.D.

            Falleció el dia 25 de julio del 2020 a los 69 años

            c.c.a.s.r. y b.p.

SU ESPOSA MARIA CRISTINA CRUNDALL , SUS HIJOS: FRANCA, DANI, FLAVIA Y SEBI, HIJOS POLITICOS, HERMANOS POLITICOS TOMI Y CARINA, AMIGOS COLO Y GRACIELA PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS  FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL  EL DIA SABADO 25 A LAS 14.30 HORAS PREVIA  BENDICION EN LA IGLESIA PARROQUIAL NSTRA. SRA. DEL CARMEN

CASA DUELO FALUCHO 451

SERVICIO COCHERIA GARCIA

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            MARIA FERNANDA MOLINA

            Q.E.P.D.

            Falleció el 24 de julio del 2020 a los 43 años

            c.c.a.s.r. y b.p.

SUS HIJOS, PADRES Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN  SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA SABADO 25 A LAS  10 HORAS PREVIA BENDICION EN LA IGLESIA PARROQUIAL NSTRA. SRA. DEL CARMEN

CASA DUELO: JUJUY 254

SERVICIO COCHERIA GARCIA

 

            DANIEL OSCAR HABITANTE

            Q.E.P.D.

            Falleció el 23 de julio del 2020 a los 68 años

            c.c.a.s.r. y b.p.

SUS HIJAS LOURDES Y SELVA, HIJOS POLITICOS NIETOS Y SOBRINOS PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO  Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMEN-TERIO  MUNICIPAL EL DIA JUEVES 23 A LAS 10.45 HORAS 

CASA DUELO CUARTEL N° 3 MOCTEZUMA

SERVICIO COCHERIA GARCIA

 

            GUILLERMO DOMINGO VICENTE

            Q.E.P.D.

            Falleció el 28 de julio del 2020 a los 52 años

            c.c.a.s.r. y b.p.

SU HIJA Y NIETA, HERMANOS, HERMANOS POLITICOS, SOBRINOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA MARTES 28 A LAS 10 HORAS PREVIA BENDICION EN LA IGLESIA PARROQUIAL NSTRA. SRA. DEL CARMEN.

CASA DUELO CADRET

SERVICIO COCHERIA GARCIA

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            LUIS MARIO VIEGA

            Q.E.P.D.

            Falleció el 28 de julio del 2020 a los 75 años

            c.c.a.s.r. y b.p.

SU AHIJADO LUCIANO,  FLORENCIA Y JOANA TE RECORDARAN CON MUCHO CARIÑO Y PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y QUE SUS RESTOS FUERON  INHUMADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA MARTES 28 A LAS 8 HORAS

 

CASA DUELO: CORRIENTES 23

SEPELIO COCHERIA GARCIA

 

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