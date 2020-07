“PICHILA” LÓPEZ: LE BALEARON LA CAMIONETA

¿Lo quieren matar, le están avisando o sólo pretenden asustarlo?

En el mes de mayo le balearon el negocio “La Cantera” en H. Yrigoyen y Monseñor D´Andrea y ahora la camioneta estacionada en su casa de Avda. San Martín 521. “No sé, no tengo idea por qué ni quién fue, es lo que quiero saber” le dice a El Oeste.

¿“Que hizo el conocido comerciante “Pichila” López para que un desconocido le balee primero su comercio y días pasados su camioneta?.

“No tengo idea –nos dice- no debo nada, nadie me amenazó ni tampoco he peleado ni discutido con alguien para que se justifique un atentado así. Les dije lo mismo a los de la DDI, no se quien pudo ser, quiero que lo averigüen para saberlo y que me digan: te tirotee el comercio y tu camioneta por esto”

Cuando le preguntamos donde ocurrió el hecho nos dijo que en su casa de Avda. San Martín 521 , que escucharon los balazos, habrán sido 4 o 5 y que al salir vieron la camioneta con los impactos de las balas. “No te puedo decir más porque no se no tengo ni noción, es un misterio”, y con esa frase cierra la conversación.

HAY UNA RAZÓN

No caben dudas, y López se lo debe imaginar que debe haber una razón, nadie balea un comercio ni la camioneta de una persona si no la tiene. También es posible que López no se la imagine o no lo recuerde, tal vez sea algo de poca importancia, por algo no se lo imagina, pero significativo para quien le tiroteó sus bienes. En el diálogo con López el cronista le dijo: ¿“No tenés miedo que la próxima sea para vos?”. La pregunta quedó en el aire, evidentemente López ni lo quiere pensar, sólo quiere saber quién es para evaluar el riesgo.

PARTE DE PRENSA POLICIAL

SE INICIARON ACTUACIONES CARATULADAS DAÑO.-

12-07-20 Se le recepcionó denuncia al ciudadano LOPEZ WALTER MARCELO, quien manifestó que en horas de la madrugada del día 12 del cte. mes y año, fue alertado por varias detonaciones de arma de fuego, constatando posteriormente que autores ignorados le habían ocasionado daño en vidrio lateral y parabrisas camioneta marca Isuzu, color blanco, dominio EJD681 de su propiedad.- Presente en el lugar Personal Policía Científica Pehuajó. Solicitose colaboración DDI y Centro de Monitoreo Municipal Carlos Casares.- Intervención de la UFI n° 02 a cargo del Dr. MARTIN BUTTI del Dpto. Judicial Trenque Lauquen.-

Fdo.- Comisario Ricardo Gigliotti Jefe Pol. Dptal. Seg. Cs. Cs.-