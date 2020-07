Rompen silos bolsa, se esparce el cereal y ocasionan pérdidas importantes

El Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Sergio Massa, alertado sobre los daños que ocasionan en los campos rompiendo los silos bolsa con las consiguientes pérdidas que ello ocasiona, ha resuelto presentar un proyecto contra el vandalismo rural, aumentando considerablemente las penas para aquellos que lo ocasionan.

Por suerte ese tipo de desmanes no se han registrado en esta zona, aunque sí en Santa Fe y el norte de nuestra provincia. En cuanto a la finalidad de hacer esos destrozos sin robar el cereal, no faltan los que se lo atribuyen a la política y cargan las tintas sobre el peronismo, que –dicen- siempre odió al campo. ¿Y por qué no puede ser que quienes lo hacen tienen como fin que se culpe al peronismo?. Eso también es política.

Lamentablemente la mayoría de los campos hoy están desiertos, sin un puestero, cuidador o lo que fuere, facilitando así la tarea de quien quiera hacer un daño, roba lo que se le antoje sin que nadie lo vea.

LA ANÉCDOTA

Hace unos años se produjo un importante robo de cereal en un campo de nuestro partido, por un valor muy importante. Entraron camiones al campo y vaciaron varios silos de cereal. Se hizo la investigación, pasó el tiempo pero no hubo novedades. Un día el propietario de ese campo saqueado vino a nuestra redacción y pidió hablar con nuestro director. Al ser atendido el hombre refiriéndose a aquel robo le dijo a nuestro director que la policía no se había movido y que no había logrado pista alguna sobre los ladrones de su cereal. Venía a El Oeste para que agitáramos el ambiente para ver si la policía lograba dar con los autores.

Nuestro director escuchó al hombre y le dijo: “Perdone que le haga una pregunta personal, sé que se domicilia en Capital, me imagino que en su casa debe tener dinero, tal vez una suma considerable. ¿Dónde lo guarda?. El hombre miró a nuestro director con extrañeza y le dijo: “tengo un caja fuerte, pero apenas si tendré 4 ó 5 mil dólares y unos pocos pesos, en realidad guardo documentación”.

Nuestro director le respondió: “Ud me dice que para 3 o 4 mil dólares tiene una caja fuerte, mientras en el campo guarda ciento de miles de pesos en cereal y no tiene ni siquiera un peón, ni un mísero candado en la tranquera. Es como dejar un chupetín en la puerta de un colegio…”

El hombre se ofendió y se fue. Nos arrepentimos, pero nos salió de adentro.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios y los integrantes de la Cadena Agroindustrial

apoyaron el proyecto de combatir el vandalismo rural que impulsan Sergio Massa y Ramiro Gutierrez

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó el apoyo de la entidad a la iniciativa de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, orientada a combatir el vandalismo rural. En el actual contexto, los empresarios de todos los sectores se encuentran bajo presiones de tipo financiero, impositivo y productivo, en parte por la crisis que provoca la pandemia de Covid-19 y en parte por el arrastre de la recesión que azota la economía nacional desde hace años. Resulta esencial que los momentos de crisis nos encuentren unidos y respetando los consensos básicos que hacen a la unidad nacional y la cohesión social, incluyendo la defensa de la producción y el trabajo frente a actos de vandalismo. Una gran cantidad de entidades relacionadas al agro firman la declaraciòn de apoyo. Lamentablemente la nota es muy extensa pero queda en claro que todo el campo en su conjunto apoya fervientemente la iniciativa de Sergio Massa.