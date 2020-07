VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS…

Durante los 100 días de la cuarentena se registraron un 97% menos de accidentes de motos

Cien días atrás no pasaba día sin que se registrara uno o varios accidentes de motos. Una constante que sometía a la guardia del hospital a un trabajo con variantes que han llegado a ser trágicas o con serias consecuencias para los protagonistas.

Vino la pandemia, se dictaminó la cuarentena y las prohibiciones de circular hicieron que los accidentes de moto se redujeran completamente, entre un 95 y 97% según alguna estimación. Podría decirse que no hay mal que por bien no venga, pero la reanudación del tránsito urbano con el relajamiento de la cuarentena, hará que vuelvan los accidentes con intervención de motos, ya que no hay manera de evitar que los conductores lo hagan a velocidades normales.

Tal vez esta sea una oportunidad para endurecer los controles, aplicar fuertes multas y tratar de que los motociclistas respeten las velocidades, dejen de hacer “willis” u otras maniobras riesgosas, que en definitiva atentan contra sus propias vidas.

Las mayoría de los conductores de motos, aquellos que las usan para trasladarse de un lugar a otro y conducen con prudencia, no tienen ni ocasionan problemas. Es cierto que no en todas las oportunidades son culpables, ya que también hay conductores de autos y camionetas desaprensivos que ocasionan accidentes, y a ellos también les caben los controles y las multas.