BOCINAZOS CONTRA EL GOBIERNO

Numerosos vecinos y un nutrido desfile de camionetas y autos haciendo escuchar sus bocinazos, marcharon el lunes en consonancia con la marcha de protesta contra el gobierno convocada en disconformidad con algunas de sus políticas. Los vecinos que marcharon se dirigieron luego a la plaza San Martín, donde con banderas y pancartas hicieron escuchar sus queja

No todos los casarenses apoyaron la medida, considerando más bien que el hecho de marchar y congregarse contradecía el protocolo de cuarentena del municipio y el DNU presidencial. Y también por el hecho de pensar distinto.

“ME DAN GANAS DE LLORAR” dice una médica

En su sitio de Facebook la Dra. Cristina Suárez expresó su desazón por la medida, rematando su escrito con una frase que da para pensar. A continuación reproducimos el texto del mismo.

Solo soy médica tratando de hacer algo… (poquito) por el otro. Colaborando con un sistema de salud. Y ver lo de hoy… me dan ganas de llorar; de no creer en el otro; saberme sola. Pero me pregunto… si cada uno de los que se juntaron… qué hacen por el vecino? por el hijo? por su padre?. Espero que no sea llevarle de souvenir del 17 un bicho de los que anda suelto.