DIJO EL INTENDENTE TORCHIO:

“No estamos en Disney, estamos en Casares»

E hizo referencia a que este fin de semana nos relajamos demasiado, que en San Cayetano muy poca gente usaba barbijo, que se vio a cantidad de motos en exceso de velocidad los que si se llegan a accidentar terminan usando las camas de terapia intensiva reservadas para el coronavirus.

En su habitual informe del lunes ppdo. el intendente Torchio dijo lo siguiente:

“El fin de semana creo que nos relajamos demasiado, la verdad que no estamos en Disney, estamos en Casares, en un lugar donde a pesar de todas las medidas que tomamos, que son muchas y que tratamos de restringir lo más que podemos el ingreso a la ciudad de aquellas personas que no tengan sus estudios o que no sea necesario su ingreso aunque vale la pena resaltar que no hay razón para que una mercadería no ingrese a Casares, toda la mercadería puede ingresar a Casares si el chofer tiene sus estudios o sino a través del centro de distribución, pero a pesar de todas las medidas que tomamos, sabemos y vemos todo lo que pasa en el entorno, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo y estamos preocupados porque se notó durante el sábado y domingo una enorme relajación en el horario de la tarde o sea la gente que estaba por ejemplo en San Cayetano, muy poca utilización del barbijo, mucha gente en moto, no andando de manera prudente y sin casco y la verdad que si hoy un pibe se pega un palo con la moto porque está de joda me ocupa, según el accidente que tenga una cama en terapia intensiva, la cual quisiéramos tenerla desocupada por el tema del Covid 19.

Yo entiendo que estamos agobiados, estresados de tanto encierro, pero también les quiero pedir que cuando tenemos la posibilidad de salir como acá en Carlos Casares que la utilicemos bien, no nos olvidemos de los cuidados, porque el cuidado está vinculado también al trabajo, no solamente a la salud, esto nos permite que muchas actividades que no se podían realizar hoy estén abiertos en nuestra ciudad, como los bares, los restaurantes, los gimnasios y dentro de eso también pedirles que en muchos comercios donde la gente van a hacer las compras no están utilizando los barbijos. Si ustedes verifican la información, la utilización del barbijo y el distanciamiento son claves, si se informan también van a ver que nosotros nunca habíamos autorizado las reuniones sociales y ahora hay un decreto del presidente donde las prohíbe directamente y tiene que ver con esto de que en algunos lugares muchas veces nos relajamos, porque en los lugares donde están controlados como los bares o restaurantes hay un control sobre la utilización de las cosas.

En cuanto a los juegos infantiles no se pueden utilizar porque no tenemos personal para estar desinfectándolos continuamente, por eso le pedimos a la gente y a los jóvenes que tengan mucho cuidado, es un momento muy importante, ya que cuidarnos implica cuidar no solo a uno sino a los demás, cuidar el trabajo, porque una cosa va en engranaje con la otra.

También quiero pedirles que sean conscientes ya que desde que ampliamos el horario de comercio hay más accidentes de motos que antes y también que cuando se reúnan en lugares públicos, por favor usen los barbijos y no nos relajemos, ojalá muy pronto haya un tratamiento o una vacuna para combatir el virus.

Necesitamos de la colaboración de todos, cuídemonos por la salud y también por el trabajo, hay mucha gente que afortunadamente hoy puede estar trabajando y necesitamos que siga así”.