¿HAY UN INCENDIARIO SUELTO?

Los continuos incendios de pastos hacen sospechar que son intencionales

“Es raro, sospechoso que se produzcan incendios de pastos en una misma zona” dice el bombero Sergio Montes, convencido que hay una mano negra que se encarga de incendiar los pastos a la vera de la ruta haciendo salir una y otra vez a los bomberos.

Los incendios de pastos en las banquinas tienen la particularidad de que además de convertirse en un serio riesgo para los campos aledaños, extendiéndose hacia los sembrados, si el viento llega a soplar hacia la ruta el denso humo puede provocar serios accidentes.

¿UN INCENDIARIO?

No es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones, años atrás se dieron situaciones similares. No sería descabellado pensar en la figura de un incendiario, alguien que disfruta generando un incendio para luego disfrutar aún más viendo a los bomberos apagar el fuego. Es nada más ni nada menos que un imbécil que no mide la gravedad de sus actos hasta que por su culpa ocurre una tragedia y entonces se asusta y por lo general deja de hacerlo.

Hay que estar atentos y si alguien lo ve hacer inmediatamente la denuncia para agarrarlo en plena tarea. Se dice que un incendiario planifica lo que va a hacer y se cuida de que no lo vean. La seguidilla de incendios se da en ruta 50 desde el paso a nivel en dirección a Quiroga. Es probable que los incendios de ser intencionales, el responsable sea de esa zona. Repetimos: si alguna persona ve algo sospechoso debe avisar de inmediato a la policía, es la única forma de detenerlo.