El fútbol me dio todo en la vida “Gonzalo Urquijo”

El jueves en una charla de café el cronista Daniel Quintero entrevistó a Gonzalo Urquijo. El rubio delantero ex Atlético Casares, ex Guillermo Brown de Madryn y Agropecuario Argentino contó desde su inicio en la carrera deportiva hasta hoy. Comenzó su charla hablando de Bellocq su pueblo natal. “El pueblo me dio todo y me enseñó todo, ser niño en un lugar como Bellocq me hizo una persona de bajo perfil que me permitió ser deportista desde los 8 años cuando comencé a jugar en Sportivo Huracán con Horacio Lezcano como técnico. Yo hacía dedo en Bellocq –en la entrada- con mi mamá que me acompañaba y me traían, mi mamá se quedaba por que trabajaba. Luego tuve la oportunidad de venirme a Casares y pude debutar de muy joven en Atlético Casares, llegó la prueba en Estudiantes de la Plata que me llevó el doctor Castellano, gran amigo mío que me formó y fue mi segundo papá. En Estudiantes de La Plata éramos 300 jugadores a prueba y quedé entre los 5. Después vino una prueba en Gimnasia y Esgrima de La Plata donde también quedé pero extrañaba bastante a mi familia y me vine. Yo siempre tuve buenos técnicos, todos te dejan algo, lo bueno y lo malo. “El Negro” Juan Carlos Pirez decía ustedes tomen todo lo bueno y también lo malo, para no volver a repetirlo. También me dejó muchas cosas José María Bianco y Adrián Adrover, de todos aprendés algo. Este paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn, si bien es cierto que me duró muy poco por la pandemia , me fue bien. Yo hacía dos temporadas atrás que venía hablando con el Presidente y me quedaron las puertas abiertas para volver. Ahora he regresado luego de hablar con Manuel Fernández el técnico acá que me dijo que me va a tener en cuenta. Ojalá podamos hacer un buen papel”. La charla continúo por los caminos de la vida donde Gonzalo Urquijo se manifestó estar soltero aunque en pareja en una relación que recién comienza. Además no dejó de mencionar el cariño por sus sobrinos, con quién pasa horas en sus visitas a Bellocq.