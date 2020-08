EN BOCA TAPADA NO ENTRAN MULTAS

Zurro confirmó que a partir del lunes, la Policía multará a quienes no usen tapaboca

El intendente local confirmó al periodismo que se comenzarán con controles para el uso obligatorio del tapaboca.

«Se le va a aplicar una multa para controlar el uso del tapaboca» detalló Zurro a los medios. «El uso es obligatorio pero he visto mucha gente que no lo usa. He instruido a la Policía y al Juez de Faltas para que accione contra quienes no lo usan» aclaró el mandatario local.

NEGRO EL 903…

Por otra parte, en la tarde del lunes, la municipalidad de Pehuajó emitió un comunicado en búsqueda de un automóvil que habría trasladado a dos personas que ingresaron ilegalmente a nuestra ciudad.

En el comunicado, la comuna señala que: «se busca en Pehuajó un automóvil color negro cuya patente termina en número 903. El móvil habría trasladado dos personas que ingresaron ilegalmente por un acceso cerrado, evadiendo el control del acceso Néstor Kirchner. (Fte: Noticias

Si algún vecino vio un móvil de las características señaladas se solicita dar aviso a la policía» afirmaba el gobierno municipal en un comunicado. Para acceder a mayores detalles, le consultamos al intendente por este tema, quien afirmó que «fue en el sector quintas, en el barrio Centenario».

DOS MUJERES

«No fue en el control del acceso Kirchner. Vecinos del barrio Centenario nos avisan que dos mujeres cruzan uno de los caminos cortados y se suben a un auto que las esperaba en una calle de las quintas. Nosotros nos cuidamos entre todos y pedimos la colaboración de la comunidad. Los vecinos del lugar nos advirtieron y nosotros solicitamos colaboración para dar con el vehículo».