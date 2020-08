ENOJADO CON EL INTENDENTE

En un extenso escrito en su muro de facebook el joven Pedro Fons, hijo del odontólogo Leonel Fons se mostró muy disgustado por la crítica que hiciera el intendente Walter Torchio por el titular de su informe oficial del martes 18 del cte. que decía “Ya vendrá el tiempo de las elecciones, hoy es tiempo de ser responsables y solidarios”. No le gustó al joven Fons que WT tildara de irresponsables a quienes hicieron la marcha de protesta en consonancia con la realizada en Capital y otras partes del país. Fons dice que se cumplieron todos los requisitos del protocolo e hizo una serie de consideraciones y críticas al jefe comunal mostrando su enojo porque el gobierno desvió su camino al priorizar temas que pueden ser debatidos en otro momento.

La pandemia es una tragedia que marca nuestras vidas y nos enfrenta a un enemigo invisible e indestructible que todavía no sabemos que cantidad de muertos dejará antes de ser vencido. ¿Vale la pena polemizar por tonteras cuando el enemigo al que enfrentamos no da tregua.?.

No vamos a echar más leña al fuego, no tiene sentido hacerlo, estos son momentos en que hay que estar unidos, serenos y respetar los protocolos-. Por más que el intendente haya arrojado alguna frase que molestó a Fons, el trabajo que está realizando desde el mismo momento en que comenzó la pandemia es impecable, no ha abandonado un solo minuto la trinchera, su tarea de concientización y su trabajo junto al comité de crisis es absolutamente demostrativo de nuestra situación con relación a los pueblos vecinos, que luchan contra una multiplicación de casos alarmante.

Que la paz sea con vosotros.