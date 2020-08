ERA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE ZAFAR DEL VIRUS MALDITO

¿Qué no ha hecho y hace la comuna local para evitar que se filtre el virus en nuestra comunidad?. Desde los comunicados diarios, el alerta constante, el Centro de Logística y Distribución, los controles en accesos y vigilancia continua en los lugares por los que pueden filtrarse las personas para evitar los controles, no ha quedado nada por hacer, y sin embargo se produjo un contagio. Se ignora como fue, en qué momento, pero se produjo y ahora debe realizarse un trabajo de hormiga para neutralizar los contagios si es que se puede. Es de desear que el positivo haya sido asinto-mático, reduciendo así en gran parte su capacidad de contagio como se dio con otro positivo que no contagió a nadie y la falsa alarma del verdulero nuevejuliense.

Pero como se dice “la tercera es la vencida”, aunque aún quede la posibilidad de que el virus no haya infectado a nadie más, lo que sería mucho pedir.

Se realizarán los hisopados, habrá que esperar unos días, y si hay contagios tomar algunas medidas reforzando la cuarentena para evitar que el mal se extienda.

Mientras tanto hay que estar alertas, y todo aquel que presente algún síntoma debe someterse a una revisación para detectar si es portador del virus. Cada día que transcurría sin contagio era un triunfo pero siempre estaba el temor al día siguiente. Y así fue, todo se desmoronó como un castillo de naipes, pero a no desanimarse, cada día una batalla, en las próximas cantaremos victoria.