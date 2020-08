FÚTBOL LOCAL

«En septiembre comenzarían a entrenar los clubes locales» (Osmar “Colo” Bagnolo)

El pasado lunes tras la reunión del presidente de AFA, Claudio “ Chiqui” Tapia junto al Ministerio de Salud encabezado por el Ministro Ginés González García analizaron el protocolo presentado por la casa mayor del fútbol para poder comenzar a entrenar los clubes de primera y fue aprobado para el 10 de agosto el inicio de los entrenamientos. A su vez entrevistamos al presidente de la Liga Casarense de Futbol, Osmar “Colo” Bagnolo para saber la actualidad del futbol doméstico y éste nos dijo: “Estamos muy contentos con todos los clubes porque de alguna manera esto destraba la situación para que vuelva el futbol en nuestra ciudad. Ya lo hemos hablado con los clubes – Boca Casares – Atlético Casares-Agropecuario Argentino, Argentina 78, Atlético Smith y Deportivo Casares de hacer un torneo local con la suma de algunos clubes rurales- Defensores de Cadret. Atlético Moctezuma, Social y Deportivo Bellocq- que no estaban participando y todos se pusieron de acuerdo para realizar un torneo con jugadores locales y árbitros locales así evitamos que alguno tenga que ingresar o salir de nuestro partido. A mediados de setiembre o fines de setiembre comenzaríamos a entrenar con el aval del Municipio. Quizás un mes después podemos comenzar a jugar ese torneo. Los delegados de los clubes están de acuerdo en apoyar a los clubes de campo. Como solo se jugaría en primera división hay muchos jugadores de cuarta división que están sin jugar y serviría para que los clubes se puedan armar. Ellos mismo plantearon que sea un torneo nocturno para no entorpecer a ningún otro evento. Además a ellos sumariamos un torneo femenino y uno de inferiores para que tengan actividad. Incluso si algún club no tiene cancha jugaría en alguna optra cancha dos partidos”.