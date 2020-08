JULIO MIGUEL

El conocido vecino, titular de la FM Digital 97.7 fue imputado en un hecho de sangre.

Se lo acusa de haber lastimado con un cuchillo al vecino Daniel F. Juarros en una discusión por un tema “casero”. El Oeste entrevistó a Miguel , quien se encontraba por orden médico guardando cama en su domicilio. Como se sabe Miguel fue operado del corazón hace muy poco tiempo, razón por la cual lo sucedido lo ha afectado en forma considerable.

Un escueto informe policial titulado “Lesiones leves”, da cuenta de un incidente (discusión) ocurrido el miércoles siendo las 21,20 hs. entre Miguel y Juarros, resultando este último con unas pequeñas heridas en el cuello y el abdomen de carácter leves, que según el informe pudieron haber sido hechas por un cuchillo.

EL OESTE CON MIGUEL

Un cronista de El Oeste quiso entrevistar a Miguel en su domicilio pero en un primer momento no se lo permitieron ya que por orden médica debía guardar reposo. Como se sabe hace unos meses Miguel fue objeto de una importante operación cardíaca de la cual se repone lentamente, ya que perdió muchos kilos y quedó con algunos problemas secundarios. Volvimos al día siguiente y ante nuestra insistencia Miguel nos atendió. Al preguntarle que había pasado le quitó importancia al incidente, manifestando que hicieron una fábula, que no es cierto que lo haya lastimado con un cuchillo, que esas marcas que tenía se las debe haber hecho con las uñas una mujer que se encontraba en esos momentos en su domicilio.” ¿A vos te parece que yo me puedo poner a pelear con este físico?, además tengo 63 años, tendría que estar loco. Todo esto me hizo mal, por eso me mandaron a la cama”.

Quisimos ahondar en el tema pero Miguel nos dijo: ”ya está, son cosas privadas, lo del cuchillo es una total mentira”