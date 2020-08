¡QUÉ BÁRBARO!

El periodista Eduardo Feimann en su programa en A24 dijo que en Lácteos Vidal obligaban a los camioneros con coronavirus a trabajar a punta de revólver

Quienes escuchan, sea por radio o en su programa de noticias en A24, están acostumbrados a los comentarios del periodista Eduardo Feimann en los que no ahorra comentarios descalificadores, subrayándolos con acusaciones que muchas veces son mentirosas, guiándose por lo que le dicen, sin realizar la confirmación respectiva.

Es así que el miércoles en su programa de TV señaló que la empresa Lácteos Vidal obligaba a sus camioneros a trabajar a punta de revólver, comentando que uno de ellos, Oscar García, murió de coronavirus.

Todo indica que es una mentira total, no se conoce que la empresa Lácteos Vidal cuya planta elaboradora está ubicada en la localidad de Moctezuma maltrate a sus empleados al punto de obligar a sus camioneros a trabajar a punta de revólver aunque estén contagiados de coronavirus. Oscar García, según el medio digital portal El Toro estuvo internado por coronavirus, luego tuvo un virus intrahospitalario y una fuerte neumonía, falleciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice el portal que García, oriundo de Moctezuma tenía 63 años y era muy querido en la comunidad. En realidad no lo teníamos a García como casarense pero no es nuestra intención polemizar con el medio colega.

LÁCTEOS VIDAL S.A. Buenos Aires, 30 de julio del 2020 Estimados clientes, proveedores y público en general

A través de la presente desmentimos las acusaciones formuladas por la entidad sindical (ATILRA) que han llevado a un terreno de conflicto una situación de índole gremial, generada con el delegado de nuestra empresa, intentando desacreditarnos a partir de episodios aislados generados por ellos mismos, valiéndose lamentablemente del fallecimiento del empleado más antiguo de la firma, víctima de la pandemia, pretendiendo adjudicarnos un incumplimiento de los protocolos, que no existe.

El establecimiento se encuentra funcionando adecuadamente respetando todas las normas de higiene y seguridad vigentes, no pudiendo escapar a la alta contagiosidad que se ha presentado en el último mes.

En consecuencia negamos las injurias vertidas en nuestra contra sin el más mínimo asidero.

Sin más, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.