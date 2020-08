UN NIÑO DE 10 AÑOS  SE CAMBIO DE SEXO

El trámite fue absolutamente legal, se realizó en el Registro Civil y firmaron ella y sus padres.

R era el hijo de una tradicional familia de esta ciudad que nació varón hace 10 años, y que hace unos pocos días cambió su género por el de mujer. A partir de ahora se llamará C.

Poco es lo que sabemos de la intimidad de ese proceso, que en realidad fue tal, ya que siendo tan temprana la edad de ese niño, para llegar a la instancia de cambiarse el sexo deben haber existido una serie de instancias familiares que es imaginar. Lo concreto es que la familia apoyó ferviente-mente a ese niño que confesó haber estado encerrado en un cuerpo de varón, cuando en realidad se sentía mujer.

La familia buscó el apoyo de la Dirección Municipal de la Mujer, Política de Género y Diversidad Sexual. A su vez participaron la abogada , la psicóloga y la asistente social.

Por lo tanto el hecho es absolutamente real y legal, no hay dudas , el cambio se hizo en el Registro Civil local firmando el acta de cambio de género el niño y sus padres. A partir de allí R. es ahora C recibiendo la constancia de la inscripción que luego se materializará en nuevos documentos de identidad que certifican que es niña. La familia se expresó en redes sociales con sincera alegría y así lo expresó una fuente familiar en el nombre mismo de su protagonista la ahora niña C.

Dicho escrito dice así: «Hola a todos, sin dudas hoy es el día más feliz de mi vida, aunque tuve una vida feliz siendo Robertino, hoy digo con mucho orgullo soy C lo que siempre quise ser, ahora soy una niña más, estoy tan contenta que no puedo explicarlo, ahora sí puedo decir que soy feliz, yo siempre esperé este día, firmar con el nombre que siempre me gustó, quiero agradecer a todos los que me acompañaron en ésto. Mami G, tío C. F. Mi mamá I. y mi papá gracias por firmar que sin esas firmas esto no hubiese sido posible, ojalá esto sirva para animar a otros nenes o nenas que no pueden decir que sienten como yo, que están en un cuerpo equivocado, como yo que nunca estuve conforme con lo que era, ahora me visto como me gusta, y me veo como me gusta. Gracias infinitas a las chicas Celeste, Ornella y Silvana @Dirección de la Mujer y política de género y a la diversidad sexual y todo el grupo que me ayudan en todo. Gracias, gracias. Soy C.

GRACIAS A TODOS LOS QUE ME APOYARON SIEMPRE