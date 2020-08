UY! Se le abrirían las puertas a Torchio para un tercer mandato

¿La de 2019 no fue la última?. Un grupo de intendentes y legisladores trabaja sobre la Ley que prohíbe la reelección por más de dos períodos de gobierno. “No se puede legislar para atrás”, apuntaron fuentes de la Legislatura bonaerense.

Según la revista platense de política La Tecla, en los últimos días se encendió la polémica en el mundillo político a raíz de una estrategia de un grupo de intendentes y legisladores que busca que puedan presentarse en 2023 aquellos que cursan su segundo mandato. Caso Walter Torchio.

Al respecto fuentes de la Legislatura bonaerense manifestaron a LaTecla.info que como no se puede legislar para atrás, pueden haber varias presentaciones judiciales en ese sentido y que el primer mandato que se tenga en cuenta sea el de 2019.

La jugada implica presentar una declaración de certeza para que la justicia aclare los términos de la ley y se aclare en que mandato comienza a correr la norma aprobada en 2016. Si desde 2015 o desde 2019. Si se toma desde 2015, los que ya fueron reelectos no podrán presentarse para un nuevo mandato en 2023.

En la misma sintonía, en declaraciones a El Popular, el jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, expresó que no descarta que pueda haber una «interpretación de la ley que prohíbe la reelección por más de dos períodos de gobierno ya que no puede ser retroactiva. Existe un grupo de legisladores e intendentes que están en ese tema. De ser así, éste sería el primer período». De esta manera, podría presentarse en 2023.

Cabe señalar que la norma que permite sólo dos mandatos consecutivos fue impulsada por el massismo y promulgada durante la gestión de María Eugenia Vidal. Hasta ahora, el gobernador Axel Kicillof cerró la posibilidad de debatir una nueva normativa. El 70% de los actuales jefes comunales no podrá presentarse a un nuevo mandato en 2023. LaTecla.info

Walter Torchio hasta el 2027?

No sería descabellado por lo tanto que se le abran las puertas a Walter Torchio para su reelección a un tercer mandato. Fuentes cercanas al jefe comunal alentarían ese supuesto aunque por otro lado sospechan que el escribano esté anudando la posibilidad de una candidatura a nivel nacional. Que si no se le da, puede quedarse con su despacho frente a la plaza hasta el 2027, ya que no se vislumbra en la oposición un candidato que pueda hacerle sombra.