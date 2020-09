No entremos en pánico, sabíamos que ésto iba a pasar” dijo el Intendente Torchio

COVID – 19: SON NUEVE LOS CONTAGIADOS

EL DOMINGO FUERON ANUNCIADOS DOS NUEVOS CASOS Y AYER

MARTES OTROS DOS.

Un sospechoso y una vecina que tiene lasos familiares directos con un positivo internado en el hospital, son los nuevos casos que elevan a siete los positivos, de los cuales cuatro son asintomáticos, dos están internados y uno con síntomas en su domicilio. Estos dos últimos fueron anunciados en informes especiales por el intendente el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Rematando el martes con otros dos positivos, sumando nueve en total. Uno corresponde a una trabajadora esencial casarense que trabaja en 9 de Julio y el otro a una persona que estaba en estrecho contacto con un positivo. Pero aquí no termina la historia, ayer cuando ésta edición entraba en máquina el Intendente anunciaba nuevos casos. ¿Es mucho, es poco, es alarmante?. Digamos que preocupante, una luz naranja que se enciende para aquellos que se han relajado y disfrutan las licencias de la fase 5 y olvidan muchos de los consejos y directivas que establecen los protocolos. Todo hace que se vea la situación como muy controlada, que se esperaba un brote por obvias razones. Nuestro contacto con pueblos vecinos es constante por razones económicas, visita a médicos, a profesionales e infinitas razones. Y eso es seguramente lo que ha sucedido, que dentro de todo hasta el momento no es alarmante.

A FASE 4, SE CAYERON ALGUNOS PERMISOS

Anunció el intendente que en el hospital se han suspendido todas las operaciones programadas.

Que atento a lo dispuesto por el gobierno provincial el aumento de positivos llevó el protocolo a fase 4, por lo tanto en lo deportivo se suspende la práctica del paddle y fútbol 5. No hay problemas para aquellos que quieran caminar o andar en bicicleta, no en grupos. Los restaurantes no podrán abrir, al menos por 14 días.

El jefe comunal hablará con los concejales para que dicten una ordenanza que autorice a cobrar multas a quienes no usen tapabocas.

La postal de la plaza San Cayetano con cientos de vecinos juntándose en mateadas mientras sus hijos juegan con otros niños es probable que no se va a poder ver.