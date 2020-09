SE COLÓ EL VIRUS. Y LO DEMÁS ERA DE ESPERAR

Se detectaron 30 casos en unos pocos días

Casares tiene treinta contagios de Covid-19 y dos muertos. No es poco, pero si nos retrotraemos unos días atrás podemos decir que se respiraba en la ciudad un cierto alivio que llevó a los vecinos a normalizar sus actividades, y ese sentimiento se reflejó en numerosas reuniones, salidas y expresiones de exagerada libertad que vulneraban los protocolos de la fase 5 en la que estaba Carlos Casares gracias al buen manejo de sus autoridades y en especial al Comité de Crisis. Pero nada justificaba esos excesos. El intendente en sus informes siempre dejó a entender que no había nada para festejar, que Casares no iba a ser la excepción, que estábamos rodeados de partidos con una explosión de casos, por lo que el riesgo era mucho.

No era pesimismo, tampoco fue una premonición, simplemente fue un cálculo acertado que se cumplió. Primero fue un caso, después tres casos, le siguió un día negro de nueve contagios y alguno más hasta superar los veinte, para sumar otros 8 casos, el lunes ppdo. ingresando así nuestro partido al club de los positivos con 28 contagios. Ayer martes fueron dos mujeres las contagiadas. Una señora muy conocida, su esposo la contagio, no se encuentran en ésta ciudad. La otra es una trabajadora esencial que presta servicios en otra ciudad. Por lo tanto ante este panorama no había nada para celebrar, sólo la responsabilidad de los vecinos en el cumplimiento de los protocolos podía parar la arremetida fe ese bicho maldito, que con la paciencia y el sigilo de un cazador estaba a la espera de sus víctimas.

Está en nosotros la posibilidad de no tentar al diablo con actitudes negativas ni bravuconadas, porque el Covid -19, está ahí esperándonos para actuar. Hay que cumplir con los protocolos, resguardarse es la consigna, lo demás es un riesgo inútil.